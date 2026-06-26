Due arresti per tentati furti d’auto: i dettagli delle operazioni

Due cittadini hanno sorpreso ladri mentre tentavano di rubare dalle loro auto. Ecco cosa è successo e come sono andate le operazioni di polizia.

Nella notte tra il 24 e il 25 giugno, due cittadini hanno sventato tentativi di furto alle loro auto, portando all’arresto di due malviventi. Gli episodi, avvenuti in diverse città, mettono in luce la prontezza di alcuni cittadini e l’efficienza delle forze dell’ordine.

Il primo episodio si è verificato in via Montebello, dove un cittadino ha notato rumori sospetti provenienti dalla strada. Affacciandosi dalla finestra, ha visto un giovane che stava rovistando all’interno della sua auto dopo aver rotto un finestrino. Il ladro, un 19enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato e processato per direttissima.

Il tentato furto a Quartu Sant’Elena

Un altro episodio è avvenuto a Quartu Sant’Elena, dove un disoccupato di 54 anni ha tentato di rubare attrezzi da lavoro da un’auto in sosta. Sorpreso dal proprietario del veicolo, il ladro ha reagito violentemente lanciando una sega circolare contro la vittima. Nonostante l’aggressione, il proprietario dell’auto, aiutato da alcuni passanti, è riuscito a bloccare l’uomo fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria.

L’inseguimento mortale a Milano

Un tragico episodio si è verificato a Milano, dove un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, ha perso la vita durante un inseguimento. L’agente, 39 anni, è caduto dalla sua moto mentre inseguiva un suv Audi Q8 che aveva forzato un posto di blocco. Il conducente del suv, un albanese di 27 anni, è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale.

L’inseguimento è iniziato nella periferia di Milano e si è concluso a Peschiera Borromeo. L’agente Imprezzabile è caduto in via Milano, una strada stretta ai bordi delle piste dell’aeroporto di Linate. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, l’agente è deceduto poco dopo. Il suv è stato ritrovato abbandonato a Pioltello, e il conducente è stato rintracciato e arrestato.

La Procura ha escluso l’ipotesi di un contatto tra l’auto in fuga e la moto dell’agente. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause della caduta. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la morte di Imprezzabile, tra cui quelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.