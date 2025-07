E-Prix di Londra: vittorie e delusioni nella stagione di Formula E 2025

Hey carissime! 🚗💨 Oggi parliamo del gran finale della stagione di Formula E 2025, che ha visto il nostro Nick Cassidy dominare l’E-Prix di Londra. Con una prestazione da urlo, il pilota neozelandese ha portato la Jaguar Racing a una vittoria che sa di liberazione, soprattutto dopo una prima parte di stagione un po’ in ombra. Pronte a tuffarvi nei dettagli? Andiamo! 💥

Nick Cassidy: una doppietta che segna la storia

Questo è giving me… vibes di una vera e propria rinascita! Dopo aver raccolto solo un punto nelle prime sei gare, Cassidy ha cambiato marcia e ha infilato tre vittorie consecutive. A Londra, ha tagliato il traguardo con oltre 13 secondi di vantaggio sul secondo classificato. È una chiusura perfetta per la sua avventura con Jaguar Racing, visto che lascia la squadra con un secondo posto nel campionato piloti. Chi si aspettava un finale così esplosivo? 🙌

Ma non è solo Cassidy a fare notizia. James Barclay, il team principal della Jaguar, ha deciso di lasciare la scuderia dopo un lungo viaggio di 127 gare. È un vero e proprio cambio di guardia in un momento in cui la squadra sta vivendo uno dei periodi più competitivi della sua storia. Chi altro è un po’ triste per questa separazione? 😢

Le sorprese della gara: dal podio di Nyck de Vries a Sébastien Buemi

Nyck de Vries ha conquistato il secondo posto, regalando a Mahindra Racing il miglior risultato dalla stagione 2017/18. Una chiusura di stagione che potrebbe gettare basi interessanti per l’anno prossimo. Non è incredibile come le cose possano cambiare in un batter d’occhio? 👀

Ma la vera sorpresa è stata Sébastien Buemi, che ha compiuto una rimonta da manuale partendo dalla diciannovesima posizione e tagliando il traguardo al terzo posto. Questo dimostra che la competitività della power unit Jaguar è davvero al top, anche in condizioni difficili. Chissà se avremo altre rimonte spettacolari come questa il prossimo anno! 🤯

Porsche campione: un traguardo storico

Un altro grande protagonista di questo weekend è stata la Porsche, che ha blindato entrambi i titoli, Costruttori e Team. Questo è un traguardo storico, e anche se Pascal Wehrlein non ha difeso il titolo individuale, la squadra ha dimostrato di essere sulla cresta dell’onda. Chi pensava che la Porsche potesse dominare così? 🏆

E non possiamo dimenticare Oliver Rowland, che ha chiuso la stagione senza punti a Londra dopo un incidente, ma che ha comunque festeggiato il titolo Piloti. È una conclusione dolceamara, ma il pubblico di casa lo ha accolto con un caloroso abbraccio. Così tante emozioni in un solo weekend! ❤️

In conclusione, cosa ne pensate di questo finale di stagione? Chi vi ha sorpreso di più? Fatemi sapere nei commenti! E non scordate di seguire per altre novità dal mondo della Formula E! #FormulaE #EPrix #NickCassidy