Elettriche usate più vecchie e più economiche: in Italia il mercato dell'usato elettrico cambia rapidamente

Le auto elettriche usate vendute dai concessionari italiani non sono più soltanto vetture quasi nuove. Secondo un’analisi di AutoUncle, l’offerta si amplia, con modelli più anziani, chilometraggi più alti e prezzi più accessibili.

Il segmento resta piccolo, tra il 2 e il 2,7% dell’usato venduto dai concessionari, ma la composizione dell’offerta è cambiata in modo netto.

Auto più vecchie e più chilometri

Nel 2022 le elettriche fino a tre anni rappresentavano l’89% delle vendite. Nei primi nove mesi del 2026 la loro quota è scesa al 45%, mentre nel 2026 il 51% delle elettriche usate vendute ha un’età compresa tra quattro e sei anni. Nel 2022 questa fascia valeva il 9%. Le elettriche con più di sei anni restano poche, circa il 4% delle vendite.

Anche il chilometraggio mediano è aumentato, passando da circa 7.800 chilometri nel 2022 a 29.000 nel 2026, quasi quattro volte tanto.

Prezzi in calo rispetto al 2023

Il prezzo mediano complessivo delle elettriche usate è sceso del 25% dal 2023, da 23.990 a 17.900 euro nei primi nove mesi del 2026. Una parte della riduzione dipende dal fatto che oggi si vendono più auto anziane, generalmente meno costose.

Il confronto più utile per chi acquista è quello tra lo stesso modello con la stessa età. Su vetture di tre anni, la Fiat 500e e la Tesla Model 3 hanno perso il 27%, la Volkswagen ID.3 il 24%, la Mini Cooper SE il 22% e la Smart ForTwo il 9%. Nello stesso periodo le benzina, diesel e ibride più vendute hanno perso tra lo 0% e il 19%.

Nel confronto tra quattro anni, AutoUncle indica una svalutazione media del 49% per l’elettrica contro il 31% della benzina, dal 2022 al 2026. Il deprezzamento maggiore riguarda tutte le fasce di prezzo.

Il mercato italiano e quello di Danimarca e Germania

In Danimarca la quota delle elettriche sull’usato è passata dall’11% del gennaio 2022 al 50% del febbraio 2026. In Germania è salita dal 2,2% al 9,2%, mentre l’Italia è cresciuta dall’1,1% al 2,7%.

Jonas Bylov, CEO di AutoUncle, afferma che dove i governi hanno investito in modo strutturale nell’elettrificazione, l’effetto è arrivato anche sull’usato.

Usato sempre più vecchio anche per le auto tradizionali

Lo stesso invecchiamento riguarda il mercato dell’usato nel suo complesso. Nei primi nove mesi del 2026 il 34% delle auto vendute dai concessionari aveva almeno sette anni, contro il 14% del 2021. Le vetture fino a tre anni sono scese dal 48% al 28% delle vendite.

Il prezzo mediano delle auto usate è sceso del 15% dal 2023, da 18.800 a 16.000 euro, ma a parità di età i ribassi sono più contenuti: -12% fino a tre anni, -10% da quattro a sei anni, -5% da sette a dieci anni.

Chi acquista un’elettrica usata dovrebbe verificare lo stato della batteria, la garanzia residua e la cronologia della manutenzione. Dal concessionario la garanzia legale di conformità resta un vantaggio, e il venditore può ridurla fino a 12 mesi.