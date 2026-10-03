Nel mese di agosto 2026 il mercato automobilistico europeo ha mostrato un segnale di ripresa inatteso: le immatricolazioni complessive sono aumentate del 5,3%, superando le 832.000 unità. Il dato comprende non solo i paesi dell’Unione Europea, ma anche il Regno Unito e i membri dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). L’immatricolazione indica la prima registrazione di un veicolo nuovo, quindi questo incremento rappresenta un reale slancio di domanda.

Il forte miglioramento è dovuto soprattutto alla diffusione delle tecnologie più pulite. Le auto a benzina e a diesel hanno registrato un calo significativo, pari al 23,5% e al 23,1% rispettivamente, evidenziando come i consumatori stiano abbandonando i propulsori tradizionali a favore di soluzioni più sostenibili.

Dominio crescente delle vetture elettrificate

Le auto elettrificate hanno conquistato il mercato, rappresentando oltre il 73% delle nuove immatricolazioni. In particolare, le ibride plug-in sono aumentate del 13,5%, mentre le ibride non ricaricabili (mild e full) hanno registrato una crescita del 3,4%. Il segmento delle auto pure elettriche ha vissuto il balzo più marcato, con un +52,2% rispetto a luglio. Questi dati confermano che la elettrificazione è ormai il motore principale del settore.

L’ascesa dei costruttori cinesi in Europa

Una trasformazione altrettanto evidente riguarda la presenza delle case automobilistiche cinesi. La loro quota di mercato è passata dal 7,1% al 11,3% in un solo anno, un balzo di oltre quattro punti percentuali. BYD ha più che raddoppiato le immatricolazioni, Chery e Leapmotor le hanno più che triplicate, Geely è cresciuta del 25% e SAIC ha superato il 32% di incremento.

Questa espansione ha avuto un impatto sui produttori tradizionali europei. Quando si aggregano i volumi di Renault, Volkswagen e Stellantis, la loro quota complessiva è scesa dal 50,6% al 47,1% nello stesso periodo. L’arrivo delle marche cinesi, fin dall’inizio orientate verso le tecnologie elettriche ha accelerato il ribilanciamento del panorama automobilistico europeo.

Prospettive per il futuro del mercato

Il trend osservato ad agosto suggerisce che il mercato europeo continuerà a favorire le soluzioni a basse emissioni e a premiare i produttori che investono in elettrificazione. La riduzione delle vendite di veicoli a combustione interna mette pressione sulle case tradizionali a velocizzare la transizione verso modelli ibridi o puramente elettrici. Allo stesso tempo, la crescente presenza dei costruttori cinesi indica che la concorrenza sarà sempre più globale, spingendo tutti gli attori a migliorare l’efficienza, l’autonomia e i prezzi delle auto elettriche.