Emissioni non allo scarico: differenze tra EV e ICE e come ridurle

Cosa emettono davvero pneumatici e freni di auto elettriche e ICE? Un’analisi chiara, con confronto LCA e consigli pratici per ridurre il particolato.

Emissioni non allo scarico è il termine che descrive le particelle rilasciate da pneumaticifreni e dall’abrasione stradale durante la marcia, indipendentemente dal tipo di propulsione. A differenza dei gas di scarico, queste emissioni derivano da usura meccanica e includono frazioni minerali, metalliche e polimeriche. Comprendere come nascono e come si controllano è essenziale per valutare in modo completo l’impatto di auto elettriche (EV) e auto a combustione interna (ICE).

Il tema è rilevante perché il particolato da usura è localizzato dove le persone vivono e camminano, e perché la transizione tecnologica modifica i profili di consumo di freni e gomme. Questo articolo definisce i meccanismi di formazione, confronta EV e ICE lungo una Life Cycle Assessment (LCA) orientata alla marcia e offre criteri pratici per ridurre le emissioni. La trattazione copre pneumatica, frenatura, fattori come pesomescola e pressione con approfondimenti su casi d’uso e scelte tecniche.

Cosa sono le emissioni non allo scarico

Le emissioni non allo scarico comprendono particelle generate da usura pneumatici consumi di pastiglie/dischi freno e microframmenti da contatto gomma-asfalto. La meccanica è semplice: ogni interazione solido-solido ad alta energia produce distacco di materiale. Le dimensioni spaziano da micrometri a nanometri, con composizioni che includono polimeri, nerofumo, resine, ossidi metallici e polveri minerali. In termini di esposizione, le frazioni più fini restano sospese più a lungo, mentre le particelle grossolane si depositano lungo la carreggiata. Queste emissioni si presentano anche quando il motore non opera, perciò sono comuni a EV e ICE e dipendono soprattutto da massa, stile di guida e qualità dei componenti.

Pneumatici: meccanismi d’usura e confronto EV/ICE

L’usura degli pneumatici nasce da scorrimento e microtaglio nel punto di contatto. Fattori chiave sono massa del veicolocoppia alla ruotapressione di gonfiaggiomescola e geometria (carreggio/alineamento). Le EV tendono ad avere massa superiore e coppia disponibile immediatamente, aspetti che possono aumentare lo sforzo sul battistrada se la gestione della trazione è brusca. D’altro canto, distribuzione dei pesi più equa, controllo elettronico fine dell’aderenza e pneumatici dedicati con mescole a basso consumo possono ridurre la perdita materiale per chilometro. Per le ICE, minori masse medie e coppie più progressive aiutano, ma un carico sbilanciato sull’avantreno o pressioni non ottimali possono peggiorare l’usura.

In condizioni reali, le differenze tra EV e ICE dipendono più dal set-up che dalla tecnologia del motore: una EV con pressione correttaallineamento preciso e mescola ottimizzata può eguagliare o migliorare i tassi d’usura; una ICE mal mantenuta può risultare più emissiva. Velocità sostenute, curve vigorose, accelerazioni ripetute e sovraccarico aumentano sensibilmente il particolato da gomma in qualsiasi piattaforma.

Freni: particolato e ruolo della rigenerazione

Il particolato da freno proviene da abrasione tra pastiglia e disco, con contributi di ferrosi e leganti organici. La frenata rigenerativa delle EV trasferisce parte del lavoro ai motori elettrici in generazione, riducendo l’uso dei freni meccanici soprattutto nelle decelerazioni leggere e medie. Questo porta, in genere, a minori emissioni da freni rispetto a una ICE di pari massa in contesto urbano. Tuttavia, in discese prolungate, frenate di emergenza o con batteria satura, anche le EV usano i freni tradizionali. Materiali come dischi rivestiti e pastiglie a basso contenuto metallico possono ridurre la polvere su entrambe le tipologie di veicolo.

Per le ICE, dove l’energia cinetica viene smaltita quasi sempre per attrito, lo stress termico è maggiore e la produzione di polveri più costante. In ogni piattaforma, uno stile di guida anticipatorio, la scelta di componenti di qualità e la corretta manutenzione degli scorrimenti delle pinze contribuiscono in modo decisivo a contenere il particolato.

Prospettiva LCA: quanto contano nell’uso su strada

Nella LCA orientata alla fase d’uso, le emissioni non allo scarico rappresentano una quota che cresce con traffico urbano, stop-and-go e carichi elevati. Le EV eliminano i gas di scarico, ma non eliminano l’usura meccanica; la rigenerazione però riduce il contributo dei freni, spostando il peso relativo verso gli pneumatici. Le ICE sommano due contributi: scarico e non allo scarico. Con veicoli equivalenti per dimensioni e missione, la differenza in particolato totale durante la marcia tende a dipendere da massa, strategia frenante e qualità delle gomme, più che dalla tecnologia del motore in sé. Nel confronto per chilometro, flotte ottimizzate mostrano che manutenzione e componenti possono cambiare la bilancia più di qualunque altra singola variabile.

Fattori che influenzano l’usura: dalla massa alla pressione

Tre leve incidono in modo sistematico. Primo, massa più peso significa più forze nel contatto e maggior lavoro per frenare; ridurre il carico superfluo o adottare materiali leggeri aiuta. Secondo, pressione valori sottogonfiati aumentano l’area di contatto, scaldano la spalla e accelerano l’abrasione; la verifica periodica, a freddo, in base a carico e velocità, è essenziale. Terzo, mescola e disegno gomme formulate per bassa resistenza al rotolamento e bassa abrasione, abbinate a profili coerenti con il veicolo, riducono il distacco di materiale. Allineamento e campanatura corretti evitano consumi irregolari; una convergenza fuori specifica può moltiplicare il particolato senza accorgercene.

Strategie pratiche per ridurre il particolato

Azioni semplici producono risultati misurabili nel quotidiano. Una guida fluida, con anticipo sugli eventi e accelerazioni progressive, abbassa sia l’usura degli pneumatici sia l’attivazione dei freni. Laddove presente, massimizzare la rigenerazione entro i limiti di aderenza e comfort è utile. La manutenzione preventiva mantiene l’impianto frenante efficiente e limita i contatti parassiti. La scelta di pneumatici certificati per bassa abrasione, il controllo della pressione e la rotazione programmata distribuiscono l’usura. In ambito frenante, pastiglie a bassa emissione e dischi rivestiti diminuiscono il rilascio di particolato.

Mantenere la pressione corretta in base a carico e velocità.

Preferire mescole a bassa abrasione e basso rotolamento.

Guidare in modo predittivo, sfruttando la rigenerazione dove disponibile.

Controllare allineamento e sospensioni per evitare consumi irregolari.

Usare pastiglie e dischi a basse emissioni, omologati per il veicolo.

Approfondimenti e casi specifici

In percorsi urbani, l’effetto della rigenerazione è particolarmente rilevante per le EV, mentre in autostrada prevale l’usura da gomma, guidata da velocità e carico. Climi freddi e l’uso di pneumatici invernali possono aumentare l’abrasione per via di mescole più morbide; su fondi caldi e ruvidi, l’innalzamento termico del battistrada accelera il distacco. Veicoli commerciali o con portapacchi e rimorchi generano carichi più alti sull’asse motrice, con maggior particolato da pneumatici. Infine, tratti in pendenza o discese lunghe richiedono una gestione attenta della frenata per evitare surriscaldamenti che amplificano l’usura dei materiali frenanti.

La chiave trasversale è il controllo delle grandezze fisiche: meno energia dissipata in attrito, meno materiale si consuma. Ridurre la massa superflua, scegliere componenti mirati e curare la messa a punto permette di tagliare le emissioni non allo scarico senza sacrificare sicurezza o comfort, a prescindere dal tipo di propulsione. È un terreno dove tecnica, manutenzione e stile di guida lavorano insieme per risultati concreti.