Europei di nuoto 2026: gli azzurri in vasca per altre medaglie

Gli Europei di nuoto 2026 a Parigi stanno regalando emozioni intense. Gli atleti italiani sono in forma smagliante e puntano a salire sul podio in diverse specialità. La quinta giornata di gare ha visto protagonisti Sara Curtis e Nicolò Martinenghi pronti a sfidare i migliori nuotatori europei.

La sessione mattutina di venerdì 14 agosto è iniziata alle 9.30, mentre quella serale è partita alle 18.30. Gli azzurri hanno mostrato grande determinazione, con Curtis che ha conquistato l’oro nei 50 dorso e Martinenghi pronto a sfidare nei 50 rana. Non mancano le sfide nelle staffette, con l’Italia in lizza per le medaglie.

Le sfide più attese della giornata

Tra le gare più attese della giornata, spiccano i 50 stile libero donne con Sara Curtis e i 50 rana uomini con Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. La staffetta 4×100 stile libero mista è un’altra sfida cruciale per gli azzurri, che puntano a salire sul podio.

La sessione serale ha visto anche le semifinali dei 50 stile libero uomini e dei 50 rana donne con Lorenzo BallaratiGiovanni GuattiBenedetta Pilato e Anita Bottazzo in campo. La finale dei 1500 stile libero uomini con Luca De Tullio ha chiuso la serata con un’altra prestazione da seguire.

I risultati delle batterie mattutine

Le batterie mattutine hanno visto gli azzurri qualificarsi in diverse semifinali. Lorenzo Ballarati e Giovanni Guatti hanno superato il turno nei 50 stile libero uomini mentre Giada Alzetta e Paola Borrelli si sono qualificate nei 200 farfalla donne. Thomas Ceccon ha avuto la meglio nei 100 dorso uomini e Anita Bottazzo e Benedetta Pilato hanno passato il turno nei 50 rana donne.

La staffetta 4×200 stile libero mista ha visto l’Italia qualificarsi per la finale, pronta a sfidare le migliori squadre europee. Gli azzurri hanno mostrato grande coesione e determinazione, pronti a dare il massimo nelle gare successive.

Le emozioni delle finali serali

Le finali serali hanno regalato emozioni intense. Alberto Razzetti ha sfidato i migliori nei 200 farfalla uomini mentre Sara Curtis ha puntato all’oro nei 50 stile libero donne. Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno dominato nei 50 rana uomini mostrando grande tecnica e velocità.

La finale dei 1500 stile libero uomini con Luca De Tullio ha chiuso la serata con un’altra prestazione da ricordare. Le semifinali dei 200 farfalla donne e dei 200 misti uomini hanno visto in campo Paola BorrelliGiada AlzettiAlberto Razzetti e Jacopo Barbotti pronti a dare il massimo per l’Italia.

La staffetta 4×200 stile libero mista ha visto l’Italia conquistare un prezioso bronzo, con una prestazione di squadra impeccabile. Gli azzurri continuano a dimostrare il loro valore, pronti a sfidare i migliori nuotatori europei.