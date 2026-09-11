Europei di volley 2026: il percorso dell’Italia tra Napoli, Modena, Torino e Milano

Gli Europei di volley 2026 sono alle porte e l’Italia è pronta a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare il titolo continentale. La Nazionale Italiana guidata dal CT Ferdinando De Giorgi farà il suo debutto il 10 settembre a Napoli in un evento speciale che si terrà all’aperto in Piazza del Plebiscito.

Questa edizione degli Europei vedrà l’Italia protagonista non solo in campo, ma anche come paese ospitante, con quattro città pronte ad accogliere le partite: NapoliModenaTorino e Milano. La fase a gironi si svolgerà a Modena, mentre gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno a Torino. Le semifinali e le finali, invece, avranno luogo a Milano.

Il calendario degli Azzurri

La Nazionale Italiana inizierà il suo cammino il 10 settembre contro la Svezia a Napoli. Successivamente, gli Azzurri si trasferiranno a Modena per affrontare le altre squadre del Pool A

12 settembre Grecia vs Italia

vs 13 settembre Italia vs Slovacchia

vs 15 settembre Cechia vs Italia

vs 17 settembreItalia vs Slovenia

Le partite del Pool A saranno trasmesse in diretta da RaiDAZN e Sky Sport permettendo a tutti i tifosi di seguire da vicino le prestazioni degli Azzurri.

La formula del torneo

Al torneo partecipano 24 squadre suddivise in 4 Pool da 6 squadre ciascuna. Al termine della fase a gironi, le prime quattro classificate di ogni Pool accederanno agli ottavi di finale.

Le Pool del torneo

Pool A Italia, Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia, Slovacchia

Italia, Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia, Slovacchia Pool B Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele

Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele Pool C Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Olanda, Danimarca

Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Olanda, Danimarca Pool D Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera

Gli ottavi di finale si disputeranno a Torino e Sofia mentre i quarti di finale avranno luogo nelle stesse città. Le semifinali e le finali invece, si giocheranno a Milano.

Le città ospitanti

Le partite degli Europei di volley 2026 si svolgeranno in diverse città d’Europa, tra cui AssagoModenaNapoliTorinoSofiaTampere e Cluj-Napoca. Ogni città ospiterà partite di diverse fasi del torneo, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire le partite in diversi contesti.

L’Italia è pronta a vivere un mese di emozioni intense, con la speranza di portare a casa un titolo che manca. Segui il calendario delle partite e tieni d’occhio le prestazioni degli Azzurri in questo torneo che promette di essere ricco di sorprese e momenti indimenticabili.