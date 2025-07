Ferrari F40 LM GTC: la supercar che potrebbe raggiungere 7 milioni di dollari

Un'esclusiva Ferrari F40 LM GTC sta per essere messa all'asta e potrebbe valere 7 milioni di dollari. Scopri perché è così speciale! 🔥

Amiche e amici appassionati di motori, preparatevi perché il 16 agosto sarà un giorno da segnare sul calendario! Una delle Ferrari F40 più incredibili, la F40 LM GTC, andrà all’asta e potrebbe raggiungere un prezzo da capogiro di 7 milioni di dollari! 🚗💨 Ma cosa rende questa supercar così unica? Scopriamolo insieme!

Un capolavoro di ingegneria

La Ferrari F40 LM GTC, telaio numero 95448, è un vero e proprio gioiello sviluppato da Michelotto per competizioni internazionali. Con una potenza che tocca i 760 CV, questa non è solo una macchina da collezione, ma una vera e propria belva da pista. Chi non vorrebbe avere un pezzo di storia automobilistica nel proprio garage, giusto? 😍

Ma non è solo il motore a rendere questa F40 speciale. Infatti, è una delle sole 19 F40 LM mai costruite e una delle poche modificate secondo le specifiche GTC per il campionato FIA-GT europeo. Immaginate di possedere una delle ultime incarnazioni di questa leggendaria berlinetta di Maranello, che ha fatto sognare generazioni di appassionati! E chi non sogna un giro su una macchina del genere?

Il motore V8 biturbo è stato potenziato con turbocompressori maggiorati e nuovi intercooler, il che ha portato a una potenza impressionante che ancora oggi lascia a bocca aperta. E non dimentichiamo l’aerodinamica, che è stata completamente rivista per migliorare le prestazioni in pista. È davvero un sogno che diventa realtà per ogni appassionato di auto! 🌟

Un passato ricco di storia

Questa F40 LM è stata completata nel dicembre 1992 e consegnata a Walter Hagmann, un collezionista svizzero con una passione sfrenata per le Ferrari. La macchina ha subito un piccolo incidente nel 1993 al Mugello, ma è stata riparata direttamente da Michelotto, un segno del suo valore e della sua importanza storica. Chi altro ha notato che ogni graffio racconta una storia?

Negli anni, ha preso parte a numerosi eventi ufficiali Ferrari, partecipando a raduni e competizioni storiche in tutta Europa. Nel 2009 ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche, confermando che il motore e la carrozzeria corrispondono ai numeri originali di fabbrica. Questo è un grande plus per i collezionisti, che sono sempre alla ricerca di autenticità! 🔍✨

Nel 2014, la F40 LM è stata completamente restaurata, con un intervento che ha incluso una revisione totale del motore e della trasmissione. È tornata a brillare con una nuova verniciatura nel classico Rosso Corsa, un colore che non passa mai di moda! Chi di voi ama quel rosso iconico delle Ferrari? ❤️

Preparata per l’asta

Recentemente, la F40 LM ha partecipato al concorso ModaMiami, dove ha vinto un premio che ha catturato l’attenzione di molti collezionisti. E in vista dell’asta, ha subito un intervento di manutenzione completo, con un investimento di oltre 67.000 euro. È stata sottoposta a controlli approfonditi e ha ricevuto nuovi componenti, dai serbatoi carburante agli pneumatici Michelin. Questo non è solo un investimento, ma un’opportunità unica di possedere un pezzo di storia automobilistica! 🏆

Ora sono curiosa: chi di voi sogna di possedere una Ferrari F40? E cosa ne pensate di questo raro modello? Fatemi sapere nei commenti! 👇💬