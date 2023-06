I cacciatori di scoop hanno scovato un prototipo parzialmente camuffato dell’Audi RS6 Avant sul difficile circuito tedesco del Nürburgring. La muscolosa station wagon di Ingolstadt, presentata nell’autunno 2019 (vedi la nostra recensione), sarà presto sottoposta a un restyling.

Non aspettatevi una rivoluzione stilistica, ma piuttosto un lifting molto discreto che sarà accompagnato da un aumento di potenza. Per la cronaca, al suo debutto il V8 biturbo da 4,0 litri distillava 600 CV e 800 Nm. Due anni dopo, la versione Audi RS6 Avant Performance è stata portata rispettivamente a 630 CV e 850 Nm.

Audi RS6 Avant (2024): caratteristiche e prime informazioni

Nonostante gli adesivi posizionati strategicamente, i parafanghi sono ancora più larghi e lo spoiler in cima al portellone posteriore è molto più imponente. Anche i paraurti sono più muscolosi. Ma senza arrivare alla plasticità esuberante dell’Audi RS 6 GTO Concept, più larga di 14 cm, il cui propulsore vanta 705 CV e 900 Nm.

Potrebbe essere questo l’obiettivo dell’Audi RS6 Avant restyling? Dovremo aspettare e vedere. Comunque sia, la “super” auto di rappresentanza con gli anelli avrà presto nel mirino la futura BMW M5 Touring, che sarà dotata di un sistema ibrido che combina un motore V8 e un motore elettrico con non meno di 750 CV.

Per gli ingegneri Audi, la fase 2 della RS6 Avant sarà l’ultimo saluto al motore a combustione pura e il prossimo modello avrà diritto alla sua dose di elettrificazione, ma potrebbe anche perdere un paio di cilindri nella battaglia. Ma non quattro, perché il marchio premium del Gruppo Volkswagen ha chiaramente dichiarato che non produrrà mai un modello RS a 4 cilindri. Il minimo è 5!

LEGGI ANCHE: