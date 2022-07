Fiat 500X è ormai un prodotto di punta per la casa del Lingotto con ottimi risultati di vendita ed un successo discreto sia in Italia che in Europa a dimostrazione che si tratta di un modello capito ed apprezzato dagli automobilisti.

Ora dato che il mondo dell’automobile sta attraversando una fase di cambiamento è giusto stare al passo, quindi dal MY2022 ecco che vi è la versione Hybrid, protagonista di questo articolo.

Fiat 500X Hybrid 2022: la scheda tecnica

Il motore della 500X Hybrid 2022 è un nuovo ibrido che è basato su un 1.5 turbobenzina FireFly dotato di una potenza di 130 cavalli, questo fa sì che questa versione sia la più potente a listino, superando le versioni a benzina e diesel.

Al motore endotermico viene affiancata un’unità elettrica da 48V che ha una potenza di 20,4 cavalli. Le unità combinate garantiscono quindi una potenza complessiva di 150 cavalli.

Da segnalare che l’unità elettrica è integrata nel cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. L’unità è dotata inoltre di una piccola batteria, da 0,8 kWh, che si ricarica grazie alla frenata rigenerativa.

Fiat 500X Hybrid 2022: consumi e prezzo

Per quanto riguarda l’aspetto dei consumi, la Fiat 500X Hybrid 2022 si attesta su un consumo medio di 5,1 litri/100 km quindi si parla di circa 20 km al litro che è un’ottimo valore complessivo.

Rispetto alla versione diesel dotata del Multijet 1.6 si ha un valore inferiore di 0,3 litri/100 km il che non è assolutamente male, se si considera che si ha più potenza consumando meno.

La 500X Hybrid 2022 è disponibile in 8 allestimenti (Club, Hybrid Cross, Red e Sport) per le versioni dotate del classico tetto. la 500X Hybrid è disponibile anche Cabrio (Cross, Red Sport – Dolcevita e Yacht Club Capri).

Di seguito il listino prezzi completo:

Fiat 500X Hybrid Club: 29.400€

Fiat 500X Hybrid Cross: 30.100€

Fiat 500X Hybrid Red: 31.100€

Fiat 500X Hybrid Sport: 30.800€

Cabrio

Fiat 500X Hybrid Cross Dolcevita: 33.100€

Fiat 500X Hybrid (Red) Dolcevita: 34.100€

Fiat 500X Hybrid Sport Dolcevita: 33.800€

Fiat 500X Hybrid Yacht Club Capri: 36.800€

LEGGI ANCHE: