In questo articolo ci focalizziamo sulla Citroen C3 e, in particolare, vediamo insieme come impostare il Cruise Control su quest'auto.

La Citroën C3 ha un aspetto elegante, dove l’elaborato frontale aggiunge invece un pizzico di grinta. Vediamo insieme come impostare il cruise control sulla Citroen C3.

Questa macchina permette a tutti i passeggeri un’immersione totale nel paesaggio, e un’esperienza che avvolgerà ciascuno dei vostri viaggi nel benessere.

Citroën C3 fa parte dei modelli più compatti del suo segmento. Resta sotto la barriera dei 4 m (3,94 m di lunghezza, 1,73 m di larghezza e 1,52 m di altezza).

In più, con i suoi 10,2 m di diametro di sterzata, dispone di dimensioni perfette per un utilizzo urbano. Come per il design esterno, gli interni di Citroën C3 sono pieni di eleganza e di dinamismo. Una plancia semplificata, con materiali di qualità, e con facile accesso a tutti i comandi e contribuisce a rendere piacevole la vita a bordo. Questa macchina ha un comfort che risulta essere decisamente elevato, ha una guida che si rivela facile e intuitiva, una qualità costruttiva con materiali e finiture al di sopra della media della categoria e uno spazio elevato, è lunga 395 cm, e offre un ampio bagaglio.

Come impostare cruise control su Citroen C3

La Citroen C3 ha a disposizione una modalità cruise control e in questo articolo andremo ad illustrare come attivarlo. Per poter realizzare una guida semplice da utilizzare si utilizzeranno delle immagini con relative indicazioni molto intuitive.

Per poter programmare o attivare il cruise control, è importante ricordare che il veicolo deve viaggiare ad una velocità superiore ai 40 km/h e deve avere inserita almeno la quarta marcia (o nel caso di macchine automatiche la seconda).

1)Questo controllo permette di impostare il cruise control facendo scorrere la rotella verso il basso, come mostrato in figura.

2)Il secondo pulsante serve a decrementare la velocità di crociera.

3)Il terzo pulsante serve ad incrementare la velocità di crociera.

4)Il quarto pulsante permette di disattivare il cruise control e di riattivarlo quando necessario.

Si può verificare che il cruise control sia stato effettivamente attivato attraverso il pannello elettronico presente nell’auto, nel quale si illuminerà la scritta relativa “CRUISE ON”.