Scopri le categorie autorizzate e le sanzioni per il parcheggio non autorizzato

Introduzione ai parcheggi con strisce gialle

In molte città italiane, i parcheggi sono contrassegnati da diverse colorazioni, ognuna delle quali indica specifiche regole di sosta. Tra queste, le strisce gialle rivestono un’importanza particolare, poiché sono riservate a categorie specifiche di veicoli. Questi stalli sono dedicati a forze dell’ordine, disabili, residenti e altri veicoli autorizzati. È fondamentale comprendere le normative che regolano l’uso di questi spazi per evitare sanzioni e garantire una corretta circolazione.

Chi può parcheggiare sulle strisce gialle?

Le strisce gialle sono destinate a diverse categorie di veicoli. Tra queste troviamo:

Forze dell’ordine

Veicoli di servizio

Persone disabili

Residenti in determinate aree

Auto elettriche in ricarica

Clienti di farmacie

Donne in gravidanza e genitori con bambini fino a 2 anni

Ogni categoria deve esibire un permesso o contrassegno rilasciato dal Comune, che deve essere ben visibile sul cruscotto del veicolo. È importante notare che gli stalli gialli devono sempre essere accompagnati da un’indicazione chiara della categoria di veicolo autorizzato a sostare.

Sanzioni per il parcheggio non autorizzato

Parcheggiare sulle strisce gialle senza avere il permesso appropriato può comportare sanzioni pecuniarie significative. Le multe variano a seconda del tipo di veicolo:

Per ciclomotori e motocicli, le sanzioni vanno da 25 a 100 euro.

Per auto e altri veicoli, le multe oscillano tra 42 e 173 euro.

In caso di violazione degli stalli riservati ai disabili, le sanzioni sono ancora più severe, con multe che possono arrivare fino a 660 euro e la perdita di 4 punti dalla patente. È importante ricordare che le sanzioni si applicano per ogni giorno di violazione, rendendo fondamentale il rispetto delle regole di sosta.

Normative e regolamenti

Secondo l’articolo 40 comma 1 del Codice della Strada, le strisce orizzontali servono a regolare la circolazione e a fornire indicazioni utili. Le strisce gialle, in particolare, devono essere chiaramente visibili e accompagnate da simboli o iscrizioni che indicano la categoria di veicolo autorizzato. La delimitazione degli stalli deve seguire specifiche normative, come quelle indicate nell’articolo 149 del regolamento d’attuazione del Codice della Strada.

In alcune città, come Milano, le strisce gialle sono dedicate principalmente ai residenti e ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico. È essenziale che i conducenti siano a conoscenza delle normative locali per evitare sanzioni e garantire una sosta corretta.