Il ddl di Bilancio 2027 tocca poco la fiscalità delle auto aziendali, e il settore delle flotte chiede di più. Ecco le tre modifiche in discussione.

Il disegno di legge di Bilancio 2027 modifica solo in parte la fiscalità delle auto aziendali. Il settore delle flotte si aspettava una riforma più ampia, anche perché l’Unione Europea concede all’Italia margini limitati di flessibilità sui conti pubblici. Per colmare il divario si lavora ora su emendamenti al testo.

Un emendamento deve prima rispettare i requisiti formali del regolamento parlamentare e superare il vaglio di ammissibilità. Se viene ammesso, è discusso e votato durante l’esame dell’articolo a cui si riferisce, poi l’articolo nel suo complesso va a voto, e infine tocca all’intero disegno di legge.

Più deducibilità per il noleggio

Il primo emendamento è sostenuto soprattutto da Aniasa (Associazione autonoleggio) e riguarda le auto usate da agenti e rappresentanti di commercio. Il testo alza da 25.822,84 a 35.000 euro il tetto del costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisto di auto elettriche e ibride, con una deducibilità del 90%.

Il noleggio resta fermo: il limite per i canoni è di 5.164,57 euro all’anno. Chi acquista beneficia dunque di una soglia più alta, mentre chi noleggia no, con uno squilibrio fiscale a sfavore del settore. L’associazione chiede quindi di portare il limite annuo dei canoni a 7.000 euro, cioè il 20% del nuovo tetto di 35.000 euro, così che la norma non favorisca una modalità rispetto all’altra.

Le soglie estese a tutte le auto aziendali

Il secondo emendamento amplia la platea. Vuole applicare le nuove soglie di deducibilità previste per agenti e rappresentanti anche alle altre auto aziendali, comprese le auto in pool, condivise tra più dipendenti, e quelle assegnate per un uso promiscuo, sia professionale sia personale. La proposta ha raccolto il consenso delle associazioni di categoria.

La relazione tecnica allegata stima un minor gettito di 541,35 milioni di euro nel triennio 2027-2029: 150,84 milioni nel 2027, 183,50 milioni nel 2028 e 207,01 milioni nel 2029. La misura riguarderebbe circa 400.019 veicoli nel periodo.

Ricariche domestiche senza tasse sui rimborsi

Il terzo emendamento riguarda il trattamento fiscale dei rimborsi per la ricarica delle auto elettriche e ibride plug-in in flotta. Oggi il denaro che un’azienda restituisce al dipendente per l’elettricità usata a casa può essere considerato reddito da lavoro dipendente, quindi tassato.

La modifica esenterebbe dalla tassazione i rimborsi per l’energia usata sia alle colonnine pubbliche sia in abitazione, equiparando chi guida un’elettrica a chi guida un’auto tradizionale. Sarebbero esclusi anche i rimborsi per l’acquisto e l’installazione di wallbox e colonnine. Secondo Motus-E, che sostiene la proposta, il costo per lo Stato sarebbe di circa 2,5 milioni di euro.