Un'ultima Jeep Wrangler Commando 392 da 715 CV va all'asta, e tutto il ricavato sosterrà la USO.

Fino a oggi, per comprare una delle rarissime Jeep Wrangler Commando 392 era necessario essere un militare statunitense in servizio oppure un veterano in possesso dei requisiti del programma speciale Jeep. Ora l’ultimo esemplare della serie è messo all’asta su Bring a Trailer, con un’eccezione importante: il ricavato andrà interamente alla United Service Organizations (USO). La vendita è aperta dall’11 al 22 novembre e il totale incassato, commissione dell’acquirente compresa, sarà devoluto all’organizzazione.

Una Commando che si distingue dalle altre

Il programma prevedeva 250 esemplari, di cui 249 riservati a militari e veterani. La vettura messa all’asta si riconosce subito. Invece della mimetica degli altri modelli, presenta una verniciatura ’41 Army Green lucida, con grafiche Commando e USO e cerchi color bronzo. Le portiere tubolari e il tetto bimini color sabbia lasciano l’abitacolo scoperto, a sottolineare la vocazione da svago del mezzo. All’interno, i sedili in pelle alternano sabbia e nero, e la ruota di scorta è collocata nel vano posteriore.

Un V8 con compressore volumetrico

La Wrangler 392 di partenza monta un 6.4 V8 HEMI aspirato da 477 CV e 637 Nm. In questo esemplare, FOX Factory ha installato un compressore volumetrico Whipple da 3 litri, che porta la potenza dichiarata a 715 CV. Il propulsore lavora con uno scarico Magnaflow, un cambio automatico a otto rapporti e la trazione integrale Selec-Trac, con differenziali anteriore e posteriore bloccabili Tru-Lok. Il kit JKS alza la carrozzeria di circa 9 cm, mentre gli pneumatici Nitto Ridge Grappler da 37 pollici montano su cerchi da 17.

Gli interni offrono anche dotazioni da uso quotidiano: sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante riscaldato, cruise control adattivo e il sistema multimediale Uconnect. L’impianto audio è di Alpine. Completano la dotazione un verricello Warn, protezioni sottoscocca e barre laterali.

Dove finiscono i proventi

La USO è un’organizzazione privata senza scopo di lucro, fondata negli Stati Uniti nel 1941, che sostiene il benessere e la qualità della vita dei membri delle Forze Armate americane e delle loro famiglie. È l’ente che riceverà l’intero incasso dell’asta.