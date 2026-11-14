Chery Tiggo 9: maxi SUV 7 posti plug‑in hybrid con 428 CV, autonomia elettrica 140 km e prezzo di 49.800 €.

Il nuovo Chery Tiggo 9 è stato introdotto sul mercato italiano a partire dal 1‑ottobre‑2026. Si tratta di un maxi SUV a sette posti, configurato nella versione Premium con trazione integrale anteriore-posteriore e una proposta di prezzo “chiavi in mano” fissata a 49.800 euro. La decisione di lanciare un unico allestimento riflette la volontà del marchio di offrire un pacchetto ricco di dotazioni di serie, evitando così confusione tra differenti versioni. La Tiggo 9 entra così nella categoria dei SUV 7-posti plug-in hybrid, dove si propone di coniugare capacità di trasporto, tecnologia avanzata e performance elevate.

Motorizzazione, potenza e autonomia

Il cuore pulsante del Super Hybrid è un motore a benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 105 kW (143 CV) accoppiato a tre motori elettrici: due collocati sulla parte anteriore (75 kW e 90 kW) e uno posteriore da 175 kW. La somma di queste fonti fornisce una potenza totale dichiarata di 428 CV e una coppia di 580 Nm, gestiti da una trasmissione automatica a due rapporti con split-torque. La batteria NMC da 34,46 kWh garantisce, secondo il ciclo WLTP, un’autonomia elettrica di 140 km in condizioni miste, che sale a 175 km in ambito urbano. Con il serbatoio da 70 litri, l’autonomia complessiva supera il chilometraggio di 1.050 km, consentendo lunghi viaggi senza ricorrere frequentemente alla ricarica.

Allestimento Premium e dotazioni di serie

L’unico allestimento proposto, il Premium, include cerchi in lega da 20-pollici, selettore delle modalità di guida (Normal, Eco, Sport) e un terrain selector con opzioni Neve, Sabbia e Off-Road. L’abitacolo è rivestito in pelle, con sedili anteriori riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio a 10 punti. Tra gli apparati di sicurezza troviamo dieci airbag, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, monitoraggio dell’angolo cieco e un sistema di parcheggio autonomo operabile anche da remoto. Il quadro strumenti digitale misura 10,25 pollici, mentre lo schermo centrale da 15,6 pollici supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, ed è completato da un impianto audio Sony a 14 altoparlanti e da una telecamera a 360 gradi con vista panoramica.

Dimensioni, spazio interno e capacità di carico

Con una lunghezza di 4,81 metri, una larghezza di 1,925 metri e passi di 2,80 metri, la Tiggo 9 si colloca nella fascia dei maxi SUV familiari. La disposizione dei sedili segue lo schema 2 + 3 + 2, garantendo per tutti i viaggiatori ampi spazi di vita. Il volume del bagagliaio varia da 148 litri con tutti i posti occupati a 2.065 litri quando la seconda e la terza fila sono abbattute, consentendo di trasportare bagagli ingombranti o attrezzature sportive senza compromessi. Il tetto panoramico apribile aggiunge luminosità all’abitacolo e favorisce una sensazione di apertura durante i lunghi tragitti.

Posizionamento sul mercato e concorrenti

Nel segmento dei grandi SUV a sette posti con propulsione elettrificata, la Tiggo 9 si confronta con modelli come la Peugeot 5008, la Kia Sorento e la Hyundai Santa Fe. Rispetto a questi, la Tiggo 9 propone una potenza più elevata (428 CV contro i 250-300 CV tipici delle concorrenti) e una maggiore autonomia elettrica, mantenendo però un prezzo di listino più contenuto rispetto a molte alternative premium. Altri veicoli cinesi, come la DFSK E5 o la Jaecoo 8, offrono soluzioni simili ma con una potenza inferiore o una capacità di carico ridotta. La combinazione di tensione di potenza, dotazioni di sicurezza avanzate e un prezzo competitivo rende la Tiggo 9 una proposta interessante per le famiglie italiane che cercano un SUV capace di affrontare sia la città sia i percorsi extraurbani.