Opel entra ufficialmente nella Formula E World Championship. Il debutto è fissato per il 16 gennaio 2027 a Città del Messico. La stagione prevede 21 gare in 13 città distribuite su quattro continenti. Momento clou per il Team Opel GSE Formula E sarà la tappa di Berlino dell'8 e 9 maggio 2027, davanti ai tifosi tedeschi. Jörg Schrott, Team Principal, ha confermato l'intensa preparazione del team e l'importanza strategica dei mercati europei coinvolti nel calendario.

Il conto alla rovescia è finito. Opel scenderà in pista come squadra ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. L’esordio assoluto dell’Opel GSE Formula E Team è programmato per il 16 gennaio 2027 a Città del Messico. Non una semplice gara inaugurale, ma l’inizio di un’avventura che porterà il costruttore tedesco attraverso 21 gare sparse in 13 città e su quattro continenti.

La strategia è chiara: usare il motorsport elettrico globale per consolidare la presenza nei mercati chiave. Dopo il via in Messico, il circus si sposterà negli Stati Uniti, con tappe ad Austin (6 febbraio) e Miami (20 febbraio), per poi chiudere il blocco americano a São Paulo, Brasile, il 13 marzo. Aprile segna il trasferimento in Asia, con Sanya (Cina) e le due gare consecutive a Jeddah, Arabia Saudita.

Berlino, il cuore pulsante della stagione Opel

Per il team di Rüsselsheim, il momento più significativo arriva con la fase europea. Appena una settimana dopo il doppio appuntamento di Monaco (1-2 maggio), il campionato approda a Berlino. Le gare dell’8 e 9 maggio 2027 rappresentano la corsa casalinga, attesa con ansia dai fan e dai dipendenti Opel. È qui che la visibilità sportiva si intreccia direttamente con l’identità del marchio.

«Da mesi, l’intero team ha lavorato per l’apertura della stagione. Ora è chiaro che la nostra avventura in Formula E inizierà a Città del Messico il 16 gennaio 2027», ha dichiarato Jörg Schrott, Team Principal dell’Opel GSE Formula E Team. «Il calendario riunisce metropoli moderne, circuiti iconici del motorsport, piste spettacolari e importanti mercati internazionali. È proprio questo che rende tutto così entusiasmante per Opel».

Il tour europeo proseguirà poi con Brands Hatch (Gran Bretagna, 29-30 maggio), Zandvoort (Paesi Bassi, 18-19 giugno) e Madrid (Spagna, 26-27 giugno). Una sequenza geografica che non è casuale, ma rispecchia fedelmente i territori dove Opel vanta le performance commerciali più forti.

I numeri dietro la scelta strategica

Opel sta vivendo un momento di forte espansione in Europa. Nella regione “Europa Allargata”, i marchi Opel e Vauxhall hanno venduto circa 231.000 vetture nella prima metà dell’anno, registrando una crescita dell’11,8% rispetto all’anno precedente. La quota di mercato ha superato il 3%.

In Germania, il mercato domestico, le immatricolazioni sono aumentate del 15%, portando la quota complessiva (vetture e veicoli commerciali leggeri) al 5%. Modelli come la opel corsa rimangono bestseller assoluti, mentre la Frontera elettrica domina nel segmento B-SUV nel Regno Unito. Anche le versioni dinamiche GSE di Mokka e Corsa stanno guadagnando terreno in Italia, Francia e Spagna.

«Con Monaco, Berlino, Brands Hatch, Zandvoort e Madrid, la parte europea della stagione include diversi mercati chiave per noi», ha sottolineato Schrott. «Allo stesso tempo, la Formula E ci offre un palcoscenico globale per mostrare Opel come un marchio emozionale e proiettato al futuro».

Preparazione intensiva verso Shanghai e Tokyo

Dopo l’Europa, il viaggio riparte verso Oriente. Luglio vedrà le monoposto elettriche protagoniste a Shanghai (10-11 luglio) e infine a Tokyo (24-25 luglio) per la finale di stagione. Per il team Opel, questa prima annata richiederà adattabilità estrema. Circuiti cittadini, tracciati storici, climi diversi: ogni tappa nasconde insidie tecniche uniche.

«Uno sguardo al calendario dà una buona impressione di quanto ci attenda una stagione d’esordio intensa. Saremo sfidati su circuiti molto diversi e in condizioni completamente diverse», ha aggiunto Schrott. «Questo è esattamente ciò a cui ci stiamo preparando da mesi: la squadra cresce insieme, il calendario è fissato, i giorni di test sono intensi e produttivi – e continueremo a lavorare in questa modalità fino all’inizio della stagione».