Kyle Larson si prende il terzo titolo in carriera nella NASCAR Cup Series, chiudendo i conti già dopo la Stage 1 a Homestead-Miami.

Kyle Larson ha dominato la Chase 2026 e ha conquistato il terzo titolo della sua carriera nella NASCAR Cup Series. Alla guida della Chevrolet Camaro #5 del team Hendrick Motorsports, il pilota californiano ha controllato la finale di Homestead-Miami e ha chiuso matematicamente la lotta per il titolo già dopo la Stage 1. Il successo arriva nonostante un format diverso dalla stagione precedente, pensato per evitare un campione non legittimo.

Il percorso di Larson nelle ultime dieci gare

Nelle ultime dieci competizioni, il nativo di Elk Grove ha vinto a Gateway, in Kansas e, contro ogni pronostico, a Talladega. La prima vittoria in un Superspeedway è stata decisiva: Larson ha recuperato dieci auto nella metà dell’ultimo giro. Dopo il sesto posto a Charlotte, un problema alla gomma lo ha costretto al ritiro a Phoenix. Il successo ad Avondale ha riaperto la classifica, ma le Toyota del Joe Gibbs Racing sono tornate presto a farsi notare alle spalle della Chevy #5.

Una regular season senza vittorie

Larson non ha dominato la stagione regolare, nella quale non ha mai vinto. Ha però ottenuto nove piazzamenti in Top5 nei primi ventisei appuntamenti e ha chiuso al settimo posto con 20145 punti, contro i 2100 di Denny Hamlin. Hamlin, tre volte vincitore della Daytona 500, non è riuscito a imporsi nella classifica finale e si è fermato al terzo posto, dopo una regular season con quattro vittorie, tre delle quali consecutive. Il secondo posto è andato al compagno di squadra Christopher Bell.

Tyler Reddick tra occasioni mancate e podi

Il pilota del #45 di 23XI Racing, Tyler Reddick, non ha sfruttato la chance di vincere in regular season e non è mai stato un vero contender per il titolo. Il 25° posto al Gateway Motorsport Park e il 37° di Talladega hanno pesato, mentre il successo a Phoenix e i podi di Homestead-Miami e Darlington hanno limitato i danni.

Un confronto con la storia della NASCAR

Larson è diventato il primo pilota a vincere due titoli consecutivi nella NASCAR Cup Series dai tempi di Jimmie Johnson (2006-2007). Johnson, sette volte campione, ne aggiunse poi altri tre. Il sistema Chase, usato oggi per assegnare il titolo, è lo stesso dell’epoca d’oro del #48 di Hendrick Motorsports. Oltre a Hamlin, Bell e forse Joey Logano, Larson non ha più avversari diretti. Ora punta alla prima Daytona 500 e ha già vinto almeno una gara su ogni tipo di tracciato del calendario.

La stagione si chiude e la serie si ferma per la pausa invernale. L’attenzione si sposta sul 2027, mentre il ricordo va a Kyle Busch, due volte campione, scomparso lo scorso maggio dopo una breve malattia.