Volkswagen entra nel Fantacalcio con due nuove funzioni pensate per i Fantallenatori, a partire dalla stagione 2026/2027.

Il Fantacalcio si prepara alla stagione 2026/2027 e, accanto alla Lega Calcio Serie A, si affaccia un nuovo protagonista: Volkswagen. Il marchio tedesco, che sostiene la Serie A per il secondo anno consecutivo, ha annunciato a Milano il consolidamento della collaborazione con Fantacalcio®, un percorso condiviso che punta a dare più valore alla passione dei tifosi.

Durante l’incontro milanese, i vertici delle tre realtà hanno fatto il punto sui risultati ottenuti e sulle prospettive future. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’interesse per il calcio in contenuti, servizi ed esperienze utili per chi gioca. Oltre alle grafiche televisive Volkswagen che mostrano i chilometri percorsi dai calciatori durante le gare, l’App Leghe Fantacalcio® Serie A si arricchisce di due nuove funzioni.

Tribuna Volkswagen e Sala Stampa nell’app

La prima novità è la Tribuna Volkswagen, che mostra ai Fantallenatori® mini-clip personalizzate sugli episodi più importanti che riguardano i giocatori della propria rosa e quella avversaria. Le azioni di gol, assist, rigori ed espulsioni vengono selezionate e organizzate per singolo calciatore, disponibili entro 24 ore dalla fine delle partite.

La seconda funzione è la Sala Stampa powered by Volkswagen, uno spazio dedicato alle notizie sulla propria Fantasquadra. Qui gli utenti trovano aggiornamenti su condizioni fisiche, indisponibilità e informazioni utili per le giornate successive, senza dover cercare altrove. Entrambe le funzioni seguono un principio comune: mettere l’utente al centro, con tecnologia e personalizzazione.

I numeri del calcio in Italia

Volkswagen motiva il proprio investimento con dati sul fenomeno calcistico nazionale. Nella stagione 2025/2026 i tifosi delle squadre di Serie A in Italia sono 25,6 milioni, e il 45% è composto da donne. Tra gli over 14 gli appassionati di calcio sono circa 25 milioni, di cui circa 13 milioni guardano le partite in TV sempre o spesso, con un incremento del 7,7% rispetto al 2024. Nel 2025 gli eventi dal vivo hanno registrato 28,3 milioni di spettatori.

Gli intervistati associano il calcio soprattutto a passione (40%), divertimento (35%) e spettacolo (31%), seguiti da senso di appartenenza (25%) e aggregazione (18%).

Le dichiarazioni dei protagonisti

Francesco Cimmino, Brand Manager Volkswagen Italia, ha spiegato che il calcio rappresenta per l’azienda un terreno privilegiato per il rapporto con le persone. Secondo Cimmino, le nuove funzioni offrono contenuti senza essere invasivi, con tecnologia e personalizzazione simili a quelle delle auto del marchio.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, ha sottolineato come l’innovazione dei video di gol, assist e parate, che incidono su bonus e malus delle fantasquadre, confermi la scelta della Serie A di diventare una media company.