Il nuovo campione del mondo di Formula 1 ha incontrato il Presidente della Repubblica al Quirinale, tra un casco dedicato e un invito a Monza.

Il nuovo campione del mondo di Formula 1, Kimi Antonelli, è stato ricevuto al Quirinale insieme alla sua famiglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il pilota ha definito l’incontro un onore, mentre il Presidente ha accolto con entusiasmo la visita del giovane campione italiano.

Il casco dedicato e le parole di Mattarella

Antonelli ha regalato al Presidente un casco della sua stagione, firmato e con una dedica sulla visiera: con molta ammirazione. Mattarella ha commentato che togliersi il casco dopo la gara deve essere una liberazione. Il Presidente ha poi aggiunto che la presenza di un campione italiano di F1 lo stimola molto, pur riconoscendo che da alcuni anni i suoi spostamenti sono più complicati.

Il caldo in abitacolo e l’invito a Monza

Il pilota ha spiegato che durante una gara si perdono un paio di chili a causa della tuta ignifuga. Per abituarsi al calore, la squadra si allena molto e, dopo le sessioni nei giorni più caldi, si immerge in una vasca di acqua fredda. Antonelli ha quindi invitato Mattarella al prossimo Gran Premio di Monza, in programma a settembre 2027, dicendo: “Deve venire a Monza, sarebbe bello”.