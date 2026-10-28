Noleggia la Fiat Grande Panda Business a Porcia con canone fisso e tutti i servizi inclusi.

XS AUTO, concessionaria radicata a Porcia, propone una formula di noleggio a lungo termine pensata per liberi professionisti, Partite IVA e piccole imprese. L'offerta ruota attorno alla fiat grande Panda 1.2 Business, un SUV compatto che combina praticità urbana e capacità di affrontare tragitti extraurbani senza complicazioni.

Offerta completa di XS AUTO per la Fiat Grande Panda Business

L'intera soluzione parte da un canone mensile di 182 €, con diverse opzioni di anticipo (0 %, 12,5 % o 25 % del listino). Nel prezzo rientrano tutti gli oneri tipici di proprietà: assicurazione danni, assicurazione incendio e furto, RC Auto, bollo e tasse con riaddebito, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio pneumatici e persino un veicolo sostitutivo in caso di guasto.

Assicurazione e tutela

L' assicurazione Danni copre collisioni, atti vandalici ed eventi naturali; quella contro incendio e furto protegge da perdite totali o parziali; la RC Auto garantisce la copertura obbligatoria verso terzi. Tutte le polizze sono gestite direttamente da XS AUTO, così da eliminare sorprese amministrative.

Manutenzione e assistenza

Il servizio di manutenzione comprende controlli periodici, interventi correttivi e sostituzioni di componenti usurati, sia in officina convenzionata che su richiesta di ritiro a domicilio. L' assistenza stradale 24/7 è garantita da una rete di 34 centri distribuiti in provincia di Pordenone, con soccorso e recupero rapido in caso di emergenza.

Caratteristiche tecniche e performance della Grande Panda Business

Il modello è alimentato da un motore a benzina da 1,2 L, erogante 100 CV (74 kW) e accoppiato a un cambio manuale a cinque marce. La cilindrata di 1.199 cm³ assicura consumi contenuti, ideale per chi percorre circa 1.000 km all'anno, ma la configurazione è adatta anche a tragitti più lunghi grazie al suo comfort di guida.

Il design esterno mantiene le linee tipiche della Panda, ma con un aspetto più deciso: fari affilati, paraurti rinforzati e una griglia anteriore moderna. L'interno è organizzato per offrire spazio sufficiente a due adulti e carico extra, con cruscotto digitale e connettività Bluetooth per gestire chiamate e navigazione.

Procedura di attivazione e ritiro a Porcia

Per avviare il noleggio, il cliente contatta XS AUTO via telefono o visita la sede in Via Gabelli 37, 33080 Porcia (PN). Il processo prevede la valutazione del preventivo, la scelta della configurazione e la firma del contratto con il provider NLT. Una volta completate le pratiche amministrative, il veicolo è consegnato immediatamente o in pre-assegnazione, con la possibilità di ritirarlo durante gli orari d'apertura (dal lunedì al venerdì 09:00-13:00 / 14:30-18:30, sabato 08:30-13:00).

Tutto il ciclo di vita del contratto è seguito da un referente operativo di XS AUTO, che garantisce assistenza continua, gestione delle pratiche di riaddebito e coordinamento con i centri di assistenza. Così, imprenditori e liberi professionisti possono concentrarsi sul proprio lavoro, lasciando a XS AUTO la gestione della mobilità.