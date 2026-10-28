Scopri le versioni più originali della Peugeot 207, dalla maglia da rugby alle finiture sportivi, con dettagli esclusivi e motori dedicati.

Tra il 2007 e il 2011 la Peugeot 207 ha avuto più di una dozzina di edizioni speciali pensate per mercati differenti o per celebrare eventi sportivi e collaborazioni di moda. Ogni versione ha introdotto combinazioni uniche di colore, rivestimenti interni e motori, trasformando una compatta standard in una vera collezione da collezionista.

Le prime proposte sono nate con la partnership di Peugeot alla Rugby World Cup 2007. L’allestimento più riconoscibile prevedeva i poggiatesta a forma di palla da rugby, sedili rivestiti in tessuto grigio “Pachinko” e un volante a tre razze in pelle. Disponibile solo nella versione a tre porte, era equipaggiata con il nuovo 1.4 VTi da 95 CV (sviluppato con BMW) o con il 1.6 HDi da 90 CV. I quattro colori metallizzati (Blu Montebello, Grigio Cendré, Grigio Manitoba, Nero Obsidien) e i cerchi in lega “Monaco” da 15” completavano il design.

Le prime varianti internazionali: M:Play e Style

Nel medesimo anno, per il Regno Unito, Peugeot ha lanciato la M:Play. Questa versione, proposta sia a tre che a cinque porte, era alimentata da un 1.4 a 8 valvole da 75 CV. L’estetica si distingueva per i copriscocchetti in plastica “Hobart” da 15”, i fari fendinebbia con cornice cromata e la griglia della calandra anch’essa cromata. Gli interni presentavano sedili sportivi, inserti “soft chrome” sulla plancia, volante e pomello del cambio in pelle, oltre a una strumentazione con fondo bianco.

Contemporaneamente, la versione Style è stata distribuita in tutta Europa, disponibile in versioni a tre e cinque porte. I colori proposti erano Rosso Aden, Grigio Alluminio Metallizzato, Grigio Ferro Metallizzato e Nero Ossidiana Metallizzato. Gli interni mantenevano il tessuto “Pachinko” abbinato a un motivo nero Mistral, mentre la dotazione includeva climatizzatore manuale, servosterzo a assistenza variabile e un divanetto posteriore frazionabile 1/3-2/3. Le scelte di motorizzazione comprendevano sia versioni a benzina (1.4 VTi da 95 CV e 1.4 8 valvole da 75 CV) sia diesel (1.4 HDi da 70 CV e 1.6 HDi da 90 CV).

Edizioni legate a sport motoristici e moda

Nel 2008 Peugeot ha celebrato la propria presenza alla 24 Ore di Le Mans con una serie limitata a 2 000 esemplari. Basata sulla versione RC a tre porte, la livrea includeva un leone sulle portiere e una striscia rossa sul cofano, con due colorazioni: bianco Banquise e nero Obsidien metallizzato. Il motore poteva essere un 1.6 turbo benzina THP da 150 o 175 CV oppure un 1.6 HDi da 110 CV.

Una collaborazione con il marchio di abbigliamento “64” ha dato vita alla Serie 64, riservata alla Francia e disponibile anche in versione station wagon. I colori (Bianco Banquise, Nero Obsidian Metallizzato, Grigio Aluminium Metallizzato, Rosso Aden Pastello) venivano completati da tetto panoramico e dettagli in alluminio. Le versioni Energie Sport e Elle hanno invece proposto rivestimenti “Pachinko” o pelle trapuntata, colori metallici e numerosi accessori di design, culminando con un sensore per etilometro nella prima e set di accessori moda nella seconda.

Nel giro di pochi mesi, sono arrivate anche le versioni Roland Garros (solo nero e grigio Ermitage) e GT 150 (esclusiva per la Svizzera, 207 esemplari, motore 1.6 THP da 150 CV). Entrambe con cerchi “Hockenheim” da 17” e dettagli cromati, ma con differenze nei rivestimenti interni: “Zindal” per la GT 150 e un mix di pelle nero-grigio per la Roland Garros.

Le ultime proposte: Verve, Millesim 200, Envy e Sportium

Nel 2009 e 2010 il mercato britannico ha ricevuto la Verve, seguita da una versione più completa Millesim 200 per celebrare i 200 anni del marchio. Verve offriva finiture “Monaco” da 15” e sette colorazioni, mentre Millesim 200 aggiungeva tetto panoramico, profilo cromato e cruise control. Entrambe con motori 1.4 benzina (75 CV o 95 CV) e diesel (1.4 da 70 CV, 1.6 da 90 CV).

Nel 2010 è stata lanciata l’edizione limitata Envy (3 500 unità), disponibile solo in versione berlina a 5 porte. I cinque colori (Nero Perla, Grigio Thorium, Grigio Aluminium, Blu Inari, Bianco Banquise) presentavano una decorazione a fiori di ciliegio e copricerchi “Brisbane”. Il motore più potente era il 1.6 HDi da 92 CV, affiancato da 1.4 VTi da 95 CV e 1.4 HDi da 70 CV.

Infine, la Sportium del 2011 ha rappresentato la versione più ricca in termini di allestimento. Disponibile in quattro colori (Bianco Banquise, Rosso Aden, Nero Ossidiana, Grigio Alluminio) e con cerchi “Hockenheim” da 17”, questa serie includeva tetto panoramico, griglia in alluminio, climatizzatore automatico bi-zona e volante sportivo in pelle. I tre motori proposti erano un 1.6 turbo benzina da 156 CV e due versioni diesel HDi da 92 CV e 112 CV.