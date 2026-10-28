Scopri i modelli elettrici e ibridi più attesi e le tecnologie che stanno cambiando la mobilità.

Negli ultimi anni la mobilità verde ha lasciato il ruolo di nicchia per diventare una delle priorità dell’intero settore automobilistico. Normative più stringenti sull’emissione di CO2, incentivi fiscali per gli acquisti a zero emissioni e una crescente coscienza ambientale dei consumatori hanno spinto le case produttrici a investire massicciamente in auto elettriche e veicoli ibridi. Il risultato è un mercato in rapida espansione, dove la varietà di proposte supera di gran lunga quella di pochi anni fa.

Secondo gli ultimi dati di associazioni di settore, le immatricolazioni di veicoli elettrici sono aumentate di oltre il 70% nell’ultimo biennio, mentre la quota di mercato delle auto ibride è passata dal 5% al 12%. Questa crescita è alimentata non solo da modelli più accessibili, ma anche da innovazioni tecniche che migliorano l’autonomia, riducono i tempi di ricarica e ottimizzano le prestazioni su strada. Di fronte a queste dinamiche, è utile conoscere quali sono le novità più rilevanti in arrivo nei prossimi mesi.

Le auto elettriche più attese per il prossimo lancio

Tra i modelli che stanno per approdare alle concessionarie troviamo la BMW i5, una berlina di segmento medio-alto con autonomia stimata di 600 km e un design che richiama le linee classiche del marchio. Al contempo, Volkswagen prepara il ID.5 GTX, una variante sportiva del SUV che combina potenza elettrica e trazione integrale. Nel panorama americano, Tesla ha annunciato un refresh della Model Y, con una batteria più densa e un sistema di infotainment di ultima generazione. Anche i brand asiatici non sono da meno: Hyundai lancia la Ioniq 6 con una carrozzeria aerodinamica a forma di goccia d’acqua, progettata per ridurre il consumo energetico.

Modelli flagship di marchi europei e americani

Le case automobilistiche europee puntano molto sulla elettrificazione delle loro linee più profittevoli. Mercedes-Benz ha presentato la EQA 300, una compatta che sfrutta un motore a 150 kW e un sistema di recupero energia avanzato. Renault, da sempre leader nel segmento della mobilità elettrica, introduce la Megane E-Tech con un cruscotto digitale da 12 pollici e una batteria da 55 kWh, capace di percorrere più di 400 km con una singola carica. Negli Stati Uniti, Ford prepara la Mustang Mach-E GT, una versione ad alte prestazioni capace di passare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, dimostrando che la potenza non è più esclusiva dei motori a combustione.

Infrastrutture di ricarica: evoluzione delle colonnine

Parallelamente all’afflusso di nuovi veicoli, si sta assistendo a una rivoluzione nelle colonnine di ricarica. Le reti pubbliche stanno diventando sempre più capillari: in pochi mesi sono stati installati oltre 5.000 nuovi punti di ricarica rapida (DC) in tutta Europa, molti dei quali con potenze fino a 350 kW, sufficienti a ricaricare l’80% della batteria in meno di 20 minuti. Inoltre, la standardizzazione dei connettori è stata accelerata grazie a normative UE che favoriscono il plug-in unico per tutti i modelli.

Ricarica ultra-rapida e soluzioni wireless

Le tecnologie di ricarica ultra-rapida promettono di ridurre ulteriormente i tempi di sosta. Alcuni produttori stanno testando sistemi da 800 kW, in grado di fornire 200 km di autonomia in soli 5 minuti. Un’altra frontiera è rappresentata dalla ricarica wireless, già disponibile in alcune città cinesi dove le strade sono dotate di bobine induttive integrate. In Europa, Enel X ha lanciato un progetto pilota a Milano, con parcheggi dotati di pad di ricarica senza fili, permettendo ai conducenti di parcheggiare e ricaricare senza alcun cavo.

Motori ibridi a bassa emissione: innovazioni recenti

Non solo veicoli puramente elettrici: la tecnologia ibrida continua a evolversi offrendo soluzioni di basso impatto ambientale per chi necessita ancora di autonomia estesa. Le nuove generazioni di plug-in hybrid (PHEV) integrano batterie più capienti, fino a 25 kWh, consentendo percorsi elettrici di oltre 80 km in città. Allo stesso tempo, i mild-hybrid (MHEV) utilizzano un piccolo motore elettrico per supportare l’avviamento e la frenata rigenerativa, riducendo il consumo di carburante fino al 15%.

Plug-in e mild-hybrid: performance e autonomia

Modelli recenti come la BMW 330e o la Audi Q5 TFSI e combinano potenze combinate superiori ai 300 CV, offrendo modalità di guida completamente elettrica per le percorrenze urbane. Nei segmenti più economici, marchi come Kia e Hyundai hanno introdotto versioni e-Hybrid della loro gamma di utilitarie, con sistemi di avviamento a corsa di avviamento elettrica (e-START) che eliminano il rumore del motore a combustione durante le partenze a bassa velocità. Queste innovazioni rendono la mobilità verde più accessibile, ampliando la scelta per i consumatori attenti all’ambiente senza rinunciare a praticità e comfort.