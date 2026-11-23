Geely Auto Group unisce i team tecnici di Gothenburg e Francoforte in un unico hub europeo, pensato per sviluppare le piattaforme dei modelli destinati ai mercati globali.

Il gruppo automobilistico cinese Geely Auto Group rafforza la propria strategia internazionale con la nascita di Geely Technology Europe, un nuovo polo di ricerca e sviluppo destinato a diventare il principale centro ingegneristico europeo del marchio. Il gruppo è uno dei principali costruttori automobilistici cinesi e fa parte del conglomerato Zhejiang Geely Holding Group, attivo nel settore della mobilità e proprietario di diversi marchi automobilistici.

La nuova struttura riunisce sotto un’unica guida i team tecnici presenti a Gothenburg, in Svezia, e a Francoforte, in Germania. L’hub avrà il compito di sviluppare le tecnologie e le piattaforme dei futuri modelli destinati ai mercati globali. Con questa operazione il gruppo punta a rafforzare la propria presenza nel continente e a integrare l’esperienza ingegneristica europea con le attività di sviluppo già presenti in Cina.

Una rete di sviluppo tra Europa e Cina

Il centro di Gothenburg, legato storicamente alle attività di ricerca e sviluppo del gruppo nel continente, lavorerà insieme al team tedesco di Francoforte per progettare le architetture tecniche delle future vetture. La struttura opererà in stretta collaborazione con il Geely Research Institute in Cina, creando una rete globale di sviluppo.

L’obiettivo è ridurre il tempo che separa il lancio dei nuovi modelli sul mercato cinese da quello nei mercati internazionali. Secondo i piani del gruppo, questo divario potrebbe scendere a meno di sei mesi, rendendo più rapido l’arrivo delle novità anche in Europa.

Piattaforme per i marchi Geely, Zeekr e Lynk & Co

Tra i compiti principali di Geely Technology Europe c’è lo sviluppo delle nuove architetture meccaniche ed elettroniche che serviranno da base per i futuri modelli del gruppo. Il polo ingegneristico supporterà in particolare i marchi Geely, Zeekr e Lynk & Co, tutti parte della galassia industriale del gruppo.

Il nuovo hub lavorerà anche sul software delle vetture. La strategia del costruttore punta sui cosiddetti veicoli software-defined, automobili nelle quali molte funzioni sono controllate da sistemi digitali aggiornabili nel tempo. In questo ambito verranno sviluppati sistemi di assistenza alla guida avanzati, cockpit digitali e piattaforme informatiche basate sull’intelligenza artificiale, con particolare attenzione agli standard europei in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati.

Dal centro CEVT alle piattaforme CMA e SEA

La presenza ingegneristica del gruppo nel continente risale al 2013, quando a Gothenburg venne fondato il centro China Euro Vehicle Technology, conosciuto come CEVT. Da quel progetto sono nate alcune delle piattaforme più importanti usate dal gruppo a livello globale, tra cui la Compact Modular Architecture, base tecnica impiegata da numerosi modelli e utilizzata in milioni di veicoli nel mondo.

Un’altra piattaforma è la famiglia elettrica SEA, sviluppata per i modelli a batteria di nuova generazione e caratterizzata da sistemi elettrici ad alta tensione. Con la creazione di Geely Technology Europe, queste competenze vengono riunite in un’unica struttura che guiderà lo sviluppo delle prossime generazioni di veicoli del gruppo, con l’obiettivo di far contribuire l’Europa alla progettazione delle auto destinate a tutto il mondo.