Jeep apre le concessionarie italiane per un weekend dedicato alla Compass 4xe. Dati dichiarati, qualche dubbio e cosa verificare prima di andare in concessionaria.

Sabato 21 e domenica 22 novembre la rete Jeep apre le concessionarie italiane al pubblico per un weekend dedicato a Compass e Avenger. Il protagonista è la Compass 4xe, la versione al vertice della gamma, annunciata da Jeep il 18 novembre. Orari e modalità di visita cambiano da sede a sede, quindi conviene chiamare il concessionario prima di partire.

Per capire se la piattaforma ibrida di questa Compass vale quello che costa, bisogna separare i dati dichiarati dal costruttore da quelli verificati in strada. Il materiale disponibile contiene solo i primi, e questo cambia il modo di leggere ogni cifra. Il confronto con una moto aiuta a fare domande precise sull’efficienza.

Numeri dichiarati: potenza, batteria e autonomia

La scheda presentata da Jeep indica 375 CV con due motori elettrici, uno per asse, e trazione integrale. La batteria da 96,1 kWh ha una capacità utile di 96,1 kWh e dichiara un’autonomia combinata superiore a 600 km nel ciclo WLTP. Jeep stessa precisa che si tratta di dati del costruttore, non di una prova indipendente. Il materiale non riporta consumi reali, quindi il dato sui chilometri resta da verificare.

Anche la ricarica dal 20 all’80% richiede 27 minuti, un dato che compare in più di una fonte. Su una moto la gestione dell’energia si valuta soprattutto dal peso e dal consumo specifico, e ogni chilogrammo si sente nell’agilità di guida. Sull’auto le fonti non indicano il peso complessivo, quindi il paragone resta qualitativo: la batteria è il componente che decide quanto la Compass porti in più rispetto a una versione termica, ma i dati disponibili non permettono di quantificarlo.

Fuoristrada: utile per un ibrido, ma da provare

Sulla Compass 4xe l’assetto è rialzato di 10 mm, con angoli di attacco, dosso e uscita di 28, 17 e 31 gradi e una capacità di guado fino a 480 mm. Il sistema Selec-Terrain offre cinque modalità, compresa la 4WD Lock, specifica della versione a trazione integrale. Sono caratteristiche che, su un SUV con batteria, giustificano la scelta della trazione elettrica sull’asse posteriore.

Il limite è che nessuna fonte descrive come il sistema si comporti sul terreno né quanto pesi l’energia spesa in fuoristrada. Una delle fonti presenta la 4xe come trazione integrale 100% elettrica, mentre il materiale non chiarisce se sia presente un motore termico: è un punto da chiedere direttamente in concessionaria.

Prezzo: il dato che manca

Il materiale non riporta il prezzo della Compass 4xe, quindi non è possibile dire se il compromesso elettrico ne giustifichi il costo. L’unica cifra di prezzo riguarda un’altra versione: la e-Hybrid 145 CV Altitude è proposta a 33.900 euro con finanziamento a TAN 0% e TAEG 2,32%. Non è la 4xe, quindi non si può usarla per giudicarla.

La promozione sulla e-Hybrid e le condizioni di finanziamento sono valide fino al 30 novembre 2026 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna. Chi vuole valutare la 4xe dovrebbe chiedere al concessionario il listino, i consumi reali e la disponibilità di test drive, dettagli che il comunicato di Jeep non riporta.