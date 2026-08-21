Giochi del Mediterraneo 2026: tutto pronto per l’evento inaugurale a Taranto

Taranto è pronta ad accogliere l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo con un piano di viabilità speciale e misure di sicurezza rafforzate

Taranto è in fermento per l’imminente inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, prevista per il 21 agosto 2026. La città pugliese si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale, con la presenza di cinque capi di Stato e tre capi di Governo tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un piano di viabilità senza precedenti

Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante la cerimonia inaugurale, le autorità hanno predisposto un piano di viabilità speciale. L’area attorno allo stadio Erasmo Iacovone sede principale dell’evento, sarà interdetta alle auto private. Gli spettatori potranno raggiungere lo stadio esclusivamente tramite le navette messe a disposizione da Kyma Mobilità.

I parcheggi di scambio sono stati allestiti in diverse zone della città, tra cui il futuro ospedale San Cataldo il Parco Cimino e il terminal di piazzale Democrate. Le navette partiranno dalle 8:00 e effettueranno corse ogni 20 minuti, garantendo un servizio continuo fino al completo deflusso degli spettatori.

Servizi potenziati per il pubblico

Le linee dei bus urbani sono state potenziate per l’occasione. Le linee 1/2 e 3 effettueranno percorsi diretti verso lo stadio, mentre la linea 8 servirà la zona di Via Margherita e piazza Carbonelli. Inoltre, sono state predisposte aree di parcheggio dedicate per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Misure di sicurezza rafforzate

La sicurezza è una priorità assoluta per l’evento. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori ha coordinato un vertice con le forze di polizia, il Comune di Taranto e altre autorità per garantire la massima vigilanza. Sono stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo del territorio, con l’arrivo di rinforzi per gestire l’afflusso di pubblico e garantire la sicurezza durante l’evento.

Il prefetto Liguori ha sottolineato l’importanza di una pianificazione integrata, che include un piano di viabilità, un piano sanitario e tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica. La città è stata suddivisa in diverse zone di sicurezza, con restrizioni alla sosta e alla circolazione in alcune aree chiave.

Lo stadio Erasmo Iacovone: un simbolo di rigenerazione

La cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo segna anche l’inaugurazione dello stadio Erasmo Iacovone completamente ristrutturato. L’impianto, progettato dallo studio di architettura Shesa è stato pensato per riflettere l’identità di Taranto, con un design che combina bellezza, storia e innovazione.

Lo stadio ospiterà oltre 4.000 atleti in rappresentanza di 26 Nazioni europee, africane e asiatiche, impegnati in 29 discipline sportive. La struttura sarà anche la cornice della cerimonia conclusiva dei Giochi, consolidando il suo ruolo come simbolo di rigenerazione urbana.

Taranto si prepara a vivere due settimane di emozioni e competizioni, con un programma ricco di eventi collaterali che animeranno la città. La comunità locale è in fermento, pronta ad accogliere il mondo intero in un evento che promette di lasciare un’eredità duratura.