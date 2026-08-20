Notte Bianca dello Sport a Sora: 100 discipline e 30.000 visitatori

Sora, cittadina della Valle del Liri, è pronta a trasformarsi in un enorme palcoscenico sportivo per la IX edizione della Notte Bianca dello Sport in programma sabato 12 settembre 2026. Dalle 15.00 fino a tarda notte, le piazze e le strade del centro storico si animeranno con oltre 100 discipline sportive, coinvolgendo più di 300 associazioni e circa 3.000 atleti.

Un evento in continua crescita

Nata nel 2013 come piccolo festival serale, la Notte Bianca dello Sport ha conosciuto una crescita esponenziale. Già nel 2015, alla terza edizione, coinvolgeva 84 federazioni e associazioni con oltre 100 discipline. Dal 2026, l’evento ha conosciuto una vera e propria esplosione, con la sesta edizione che ha visto la partecipazione di oltre 150 associazioni e 180 discipline su circa 27.000 metri quadrati.

L’edizione 2026 ha raggiunto numeri stratosferici oltre 30.000 presenze, 274 associazioni e 180 aree sportive distribuite su 44.000 metri quadrati. Un successo che ha convinto il CONI a considerare la manifestazione un punto di riferimento per la promozione dello spirito sportivo nella Regione Lazio.

Il programma della Notte Bianca dello Sport 2026

Per l’edizione 2026, Sora si trasformerà in un grande gymnasium in stile ellenico. Le piazze principali ospiteranno palchi centrali per le esibizioni, mentre le aree pedonali limitrofe si trasformeranno in vere e proprie isole sportive. Parchi e spazi pubblici saranno attrezzati per tornei e dimostrazioni, e sulle acque del fiume Liri andranno in scena le tradizionali gare di pesca.

Oltre allo sport praticato, il programma prevede convegni di rilievo nazionale, spettacoli di freestyle e danza, workshop e momenti di riflessione. Un mix di competizione, festa e cultura che renderà l’evento unico nel suo genere.

Lo sport come strumento di educazione alla legalità

La nona edizione della Notte Bianca dello Sport pone al centro un tema di grande attualità: lo sport come strumento primario di educazione alla legalità. Con lo storico motto “Un passo dopo l’altro” gli organizzatori vogliono ricordare come il rispetto dell’avversario, l’accettazione del verdetto arbitrale e lo spirito di squadra siano i pilastri di una società giusta e coesa.

Testimonial e campioni ospiti

Numerosi e prestigiosi campioni dello sport hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla manifestazione. Tra i nomi più attesi ci saranno Giuseppe Signori, leggenda del calcio italiano, Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di scherma, e Simone Venier, argento olimpico a Pechino 2008. Non mancheranno anche giovani stelle della ginnastica artistica come Manila Esposito e Marco Laudadio.

Spazio anche alla danza inclusiva con Daniele Terenzi, primo étoile al mondo a esibirsi con una protesi transfemorale, e al calcio freestyle con l’ex campione del mondo Davide Pisani. Un parterre di campioni che conferma la capacità della Notte Bianca dello Sport di parlare a un pubblico trasversale fatto di famiglie, giovani, associazioni e semplici curiosi.