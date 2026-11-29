Il titolo Moto2 2026 si decide all'ultimo giro di Valencia e va a Manu Gonzalez per mezzo punto su Izan Guevara.

Il mondiale Moto2 2026 si è chiuso sul circuito di Valencia con un risultato che è cambiato più volte nel corso della giornata. Manu Gonzalez, pilota del team Intact GP, è il nuovo campione del mondo della classe intermedia, davanti a Izan Guevara della Pramac per mezzo punto.

Gonzalez era partito dalla decima casella e nelle prime fasi della corsa era salito fino alla quarta posizione, anche grazie all’incidente in partenza che ha coinvolto diversi piloti. Guevara era in testa alla classifica generale per un solo punto e mezzo prima dell’ultima gara.

Il sorpasso di Veijer decide il titolo

Il momento decisivo è arrivato al diciannovesimo giro, quando Collin Veijer ha superato Guevara in curva 1 e lo ha fatto uscire dal podio. Lo spagnolo ha provato a riprendersi la terza posizione negli ultimi giri, ma la moto scivolava in curva e non è riuscito ad attaccare l’olandese.

Gonzalez ha chiuso quinto, ma dopo le sanzioni è salito al terzo posto. Alex Escrig è stato penalizzato perché il sensore della gomma posteriore della sua moto non era registrato nel database del ricevitore, quindi non ha trasmesso i dati di pressione durante la gara. Veijer è stato sanzionato per aver corso con una pressione dei pneumatici inferiore ai parametri indicati dal fornitore ufficiale.

Con le sanzioni applicate, Guevara è passato dal quarto al secondo posto e Gonzalez dal quinto al terzo. Il classificato finale del campionato resta Gonzalez con 302,5 punti, contro i 302 di Guevara.

Le parole del nuovo campione

Al parco chiuso Gonzalez ha commentato così il risultato: «Riuscirci è incredibile, essere campione del mondo è pazzesco». Ha aggiunto: «Devo ringraziare tantissimo il team».

La gara è stata vinta da Senna Agius, che ha preceduto Escrig e Veijer. Agius passerà al team Tech3 in MotoGP la prossima stagione. Guevara, che ha chiuso la stagione con una grande rimonta, è atteso anch’egli in MotoGP dal 2027.