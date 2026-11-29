Fitch assegna a Stellantis un rating di lungo termine BBB con outlook negativo: il gruppo deve riportare il free cash flow in positivo entro il 2027.

Il 27 novembre 2026 Fitch ha assegnato a Stellantis un rating di lungo termine pari a BBB, con outlook negativo. Il gruppo italo-francese dell’automotive entra così nel 2027 con una valutazione creditizia che riflette un profilo di business solido, ma condizionata dai rischi legati alla ristrutturazione della produzione e al rinnovo della gamma.

Il margine operativo torna a salire

Secondo l’agenzia, i risultati dei primi nove mesi del 2026 mostrano segnali di recupero dopo un 2025 difficile. Il margine operativo adjusted è salito all’1,7%, dallo 0,6% di un anno prima. Il miglioramento deriva da risparmi significativi sui costi industriali e da prezzi più alti in Nord America, nonostante consegne leggermente inferiori.

Fitch stima un margine EBIT medio dell’1,4% nel 2026, in graduale crescita verso il 4% nel medio termine. Il livello resta comunque ben al di sotto dei valori storici del gruppo.

Cassa negativa e leva ancora alta

Per il 2026 l’agenzia prevede un free cash flow negativo per circa 3 miliardi di euro, dovuto soprattutto alle rettifiche sulle scorte. Il ritorno a valori moderatamente positivi è atteso nel 2027, con un margine di free cash flow dell’1,5% entro il 2028.

Un mancato ritorno al free cash flow positivo nel 2027 porterebbe probabilmente a un taglio del rating. Anche la leva finanziaria, calcolata da Fitch includendo factoring, servizi finanziari e cassa vincolata, resta sopra le soglie compatibili con il giudizio attuale. Difficilmente tornerà a questi livelli prima del 2028.

Piano industriale e rischi sul mercato

Fitch giudica positivamente la strategia presentata al capital markets day, basata su esecuzione regionale, riduzione dei costi, migliore utilizzo della capacità produttiva e un approccio multi-energia più pragmatico. Il management punta a un margine EBIT adjusted di circa il 5% e a un free cash flow industriale di 3 miliardi entro il 2028, con un ulteriore miglioramento entro il 2030.

Tra i rischi principali l’agenzia segnala la concorrenza dei costruttori cinesi in Europa, che pesa su prezzi, volumi e utilizzo degli impianti. Restano anche i dazi statunitensi, perché una parte rilevante dei veicoli venduti negli Stati Uniti viene importata da Messico e Canada.

Nel confronto con i concorrenti, Fitch colloca Stellantis nella stessa fascia di General Motors, che ha però un outlook positivo. Rispetto a Volkswagen e Toyota il gruppo ha una diversificazione geografica più debole, per la limitata presenza in Cina. Nel segmento lusso è meno forte di BMW e Mercedes-Benz.

Per chi segue il titolo o il mercato dell’auto, i prossimi riferimenti sono il ritorno del free cash flow in positivo nel 2027 e la riduzione della leva finanziaria prevista nel 2028. Se questi obiettivi slittano, l’agenzia ha già indicato la possibilità di un downgrade.