Ultima sprint di Marc Marquez a Valencia tra penalità, principio d'incendio e la vittoria di Marco Bezzecchi

Sabato a Valencia la gara sprint della MotoGp si è chiusa con la vittoria di Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale. Il protagonista negativo è stato Marc Marquez, che è arrivato 13esimo, fuori anche dalla zona punti, dopo aver scontato due penalità.

Il problema ai semafori alla prima partenza

Al momento della prima partenza un guasto ai semafori ha obbligato i piloti a restare fermi in griglia con il gas spalancato, senza che le cinque luci si spegnessero. La Ducati di Marquez ha preso fuoco e il #93 ha rischiato di bruciarsi.

Il fatto che la direzione gara abbia applicato uno start delay e non l’interruzione della corsa ha portato alla penalità per il campione del mondo in carica, originario di Cervera. Marquez è stato costretto a cambiare moto, cosa che, secondo quanto riportato, il regolamento non prevede.

La vittoria di Bezzecchi e il podio

Bezzecchi ha preceduto il compagno di scuderia Jorge Martin, secondo, e Enea Bastianini su Ktm, terzo. Il pilota italiano è partito dalla pole position e ha firmato il record della pista.

Le parole di Marquez

Dopo la sua ultima qualifica in carriera, chiusa al secondo posto, Marquez è andato ad abbracciare Bezzecchi e a scherzare con lui. Il campione spagnolo ha detto: “Adesso vado in race direction perché secondo me ha tagliato qualche curva… giro impressionante”. Sul regolamento ha poi commentato: “Regolamento da cambiare, ma tanto il Mondiale è chiuso…oggi Bezzecchi avrebbe vinto comunque”.