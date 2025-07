GP Belgio 2025: Piastri sorprende e conquista la pole position

Il weekend di gara a Spa-Francorchamps ha già regalato emozioni forti con le qualifiche sprint del GP del Belgio 2025. E chi pensava che la pole position fosse solo un sogno per Oscar Piastri, si è dovuto ricredere! Il pilota della McLaren ha messo in atto una performance da urlo, superando sia Max Verstappen che Lando Norris con un giro che ha lasciato tutti a bocca aperta. Incredibile, vero? 🚀

Il momento decisivo delle qualifiche

Nel format Sprint, i team sono stati chiamati a usare un solo set di gomme soft Pirelli per la fase finale delle qualifiche, SQ3. Questo ha portato i piloti a strategizzare e aspettare gli ultimi minuti per tentare il giro decisivo. Lando Norris ha aperto le danze con un tempo di 1:41.128, subito battuto da Max Verstappen con 1:40.987. Ma il vero colpo di scena è arrivato con Oscar Piastri, che ha staccato un incredibile 1:40.510, conquistando la pole con un giro perfetto. Chi l’avrebbe mai detto? 🎉

Charles Leclerc si è piazzato come primo degli inseguitori, ma a ben otto decimi di distanza. Positiva anche la performance di Esteban Ocon, che ha chiuso quinto con la Haas, mentre Oliver Bearman, al suo debutto sul tracciato, ha portato a casa un ottimo settimo posto. Davvero un bel modo di iniziare! 💪

I colpi di scena di SQ1

Ma non è stata una giornata facile per tutti. Lewis Hamilton, in particolare, ha vissuto un vero e proprio incubo. Dopo aver lottato per tutto il tempo, ha perso il controllo della sua vettura alla chicane finale, chiudendo con un deludente 18° posto. Un colpo duro per il campione, che non si aspettava di partire così indietro. Chi altro si aspettava un risultato simile? 😱

Altri piloti come Yuki Tsunoda e George Russell hanno anch’essi trovato la strada bloccata, mentre i due piloti Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, hanno chiuso rispettivamente in 14° e 15° posizione. Insomma, un sabato ricco di sorprese e colpi di scena! ✨

Un’anticipazione per la Sprint Race

Con Piastri e Verstappen in prima fila, la Sprint Race del GP del Belgio promette di essere una battaglia strategica. Le condizioni meteo a Spa sono famose per essere imprevedibili e la gestione delle gomme potrebbe rivelarsi cruciale. Chi si aspetta un recupero da parte di Hamilton e Russell partendo dal fondo? Questo weekend si preannuncia davvero entusiasmante! ⏳

Il grande appuntamento è fissato per sabato 26 luglio, quando la Sprint Race avrà inizio alle 12.00. E voi, quali sono le vostre aspettative? Chi vedete come favorito? Fatecelo sapere nei commenti! 👇