Gp di Catalogna, Di Giannantonio vince tra incidenti e polemiche

Il Gran Premio di Catalogna disputato a Montmelò il 17 maggio 2026 è stato uno degli appuntamenti più turbolenti della stagione: dopo due sessioni di gara interrotte da bandiere rosse, a imporsi è stato Fabio Di Giannantonio, che ha ottenuto la sua seconda vittoria in MotoGP. La giornata è stata condizionata da incidenti gravi e da alcuni contatti chiave nell’ultimo tratto di gara, elementi che hanno determinato non solo l’ordine d’arrivo ma anche l’apertura di diverse investigazioni tecniche e sportive.

Riepilogo della corsa e fasi decisive

La gara si è sviluppata su tre segmenti distinti a causa delle due interruzioni. La prima sospensione è arrivata dopo la carambola che ha coinvolto Alex Marquez e la KTM di Pedro Acosta, con quest’ultimo rallentato da un problema meccanico; tutti i piloti coinvolti hanno dovuto recuperare per poter ripartire. La seconda interruzione è stata invece provocata da un incidente alla ripartenza che ha visto coinvolti Luca Marini, Francesco Bagnaia e Johann Zarco, con quest’ultimo costretto al ritiro per le cure mediche. In questo contesto spezzettato il romano del team VR46 ha saputo cogliere lo spunto giusto nell’ultimo segmento, conquistando la posizione di testa e mantenendola fino al traguardo.

Momenti chiave

Negli ultimi giri si è consumato il sorpasso decisivo che ha proiettato Di Giannantonio verso la vittoria: un’azione chirurgica sul tracciato che ha sfruttato la scia e la migliore gestione delle gomme. Non sono mancati i colpi di scena, tra cui il contatto all’ultima curva che ha visto protagonista Ai Ogura e che ha causato la caduta di Acosta; per Ogura è arrivata poi una penalità di 3 secondi che ha fatto scivolare il pilota in classifica. Il risultato finale ha premiato la solidità di chi è riuscito a restare concentrato nonostante la frammentazione della gara.

Ordine d’arrivo e situazione dei piloti sotto investigazione

La classifica finale del Gp di Catalogna, con le sanzioni già applicate a Ogura, ha visto sul gradino più alto Fabio Di Giannantonio, seguito da Joan Mir e Fermin Aldeguer. Al quarto posto si è classificato Francesco Bagnaia, mentre Marco Bezzecchi ha raccolto un piazzamento importante che gli permette di restare al comando del campionato. Diverse squadre e piloti sono però finiti sotto la lente degli ufficiali per possibili irregolarità nella pressione degli pneumatici, un elemento che potrebbe modificare la graduatoria nelle ore successive al Gran Premio.

Ordine d’arrivo (dopo la penalità a Ogura)

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Joan Mir (Honda) +1.250

3. Fermin Aldeguer (Ducati) +1.466

4. Francesco Bagnaia (Ducati) +4.320

5. Marco Bezzecchi (Aprilia) +4.679

6. Fabio Quartararo (Yamaha) +4.876

7. Luca Marini (Honda) +4.971

8. Brad Binder (KTM) +5.137

9. Ai Ogura (Aprilia) +5.377

10. Diogo Moreira (Honda) +6.839

Impatto sulla classifica iridata e riflessioni

Le conseguenze del pomeriggio di Montmelò si sono riflettute in modo immediato sulla classifica mondiale. Marco Bezzecchi mantiene la leadership del campionato con un margine di 13 punti su Jorge Martin, che nella gara ha subito una caduta e non ha raccolto punti. Di Giannantonio è ora a 24 lunghezze dalla vetta, mentre Pedro Acosta si trova a 48 punti dal leader. La graduatoria dei primi dieci include inoltre piloti come Ai Ogura, Raul Fernandez e Alex Marquez in posizioni di rincorsa: numeri che possono ancora variare se le investigazioni tecniche dovessero portare a sanzioni aggiuntive.

Montmelò ha fornito un promemoria netto: in una stagione così equilibrata ogni incidente, ogni penalità e ogni scelta di set-up possono ribaltare la corsa al titolo. La vittoria di Di Giannantonio rappresenta non solo la capacità di gestire una gara spezzettata dalle bandiere rosse, ma anche l’importanza di mantenere lucidità in situazioni di elevata pressione. Nei prossimi giorni i team attendono le decisioni degli steward sulle verifiche pneumatici, mentre il circus si prepara al prossimo appuntamento con la consapevolezza che la classifica può ancora mutare sensibilmente.