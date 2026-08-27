Gran Premio di Aragon 2026: tutto ciò che devi sapere sul weekend di MotoGP

Il MotoGP torna in Spagna per il gran premio di Aragon un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori. Dal 28 al 30 agosto, il circuito di MotorLand Aragon ospiterà il tredicesimo round della stagione 2026, con un programma ricco di emozioni e sfide.

La competizione sarà trasmessa in live su Sky Sport e in streaming su NOW offrendo ai telespettatori la possibilità di seguire ogni momento delle gare. Il weekend si aprirà con le prove libere venerdì mattina e culminerà con la gara principale domenica pomeriggio.

Jorge Martin e Marco Bezzecchi: le dichiarazioni alla vigilia

Jorge Martin, leader del campionato con 240 punti, si presenta ad Aragon con grande entusiasmo. Dopo aver saltato l’appuntamento dello scorso anno, lo spagnolo è pronto a tornare sul circuito che ama. “Arriviamo a uno dei GP di casa in buona forma”, ha dichiarato Martin. “Sono contento del lavoro che stiamo facendo con il team. A Silverstone abbiamo lavorato molto bene e spero di poter continuare sulla stessa strada.”

Marco Bezzecchi, invece, dovrà fare i conti con le condizioni fisiche ancora da valutare. Dopo i due terzi posti ottenuti a Silverstone, l’italiano ha accusato una piccola ricaduta. “Sarà sicuramente un weekend impegnativo”, ha spiegato Bezzecchi. “Comunque, ce lo aspettavamo, per questo stiamo cercando di sfruttare al massimo questi giorni per rimetterci a posto del tutto. In ogni caso, sono molto contento di andare ad Aragón, è una pista che mi piace molto.”

Johann Zarco torna in pista dopo l’infortunio

Una delle notizie più attese del weekend è il ritorno di Johann Zarco che tornerà in pista dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per 103 giorni. Il pilota francese, infortunatosi al Gran Premio di Barcellona, ha superato i controlli medici e sarà pronto a gareggiare ad Aragon. “Sono piuttosto soddisfatto dei progressi e del recupero del ginocchio”, ha dichiarato Zarco. “Mi sento abbastanza in forma da risalire in sella alla MotoGP e non vedo l’ora di tornare a gareggiare.”

Il team LCR ha espresso grande gioia per il ritorno del pilota. “Siamo molto felici di vedere che il recupero di Johann sta procedendo così bene”, ha affermato Lucio Cecchinello. “Procederemo un passo alla volta, ma non vediamo l’ora di riaverlo in squadra e di tornare a lavorare insieme in pista.”

Programma dettagliato del weekend

Il weekend di gare ad Aragon inizierà giovedì 27 agosto con il Paddock Pass e la conferenza stampa piloti. Venerdì 28 agosto, le prove libere inizieranno alle 8.55 con la Moto3 seguite dalla Moto2 e dalla MotoGP. Le qualifiche si terranno sabato mattina, mentre la Sprint Race è prevista per le 14.55. Domenica, le gare inizieranno con la Moto3 alle 11, seguite dalla Moto2 alle 12.15 e dalla MotoGP alle 14.

Non perderti neanche un momento del Gran Premio di Aragon, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini e gli approfondimenti di Vera Spadini. Segui tutte le fasi delle gare su Sky Sport e NOW per vivere l’emozione del Motomondiale in diretta.