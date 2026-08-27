Incidente sulla A1: 9 km di coda tra Incisa e Firenze sud

Un incidente sulla A1 ha bloccato il traffico tra Incisa e Firenze sud, con 9 km di coda. Scopri come evitare il tratto interessato.

La giornata di oggi, 26 agosto si sta rivelando particolarmente complicata per gli automobilisti che percorrono la A1 in direzione Bologna. Un incidente verificatosi nella galleria San Donato all’altezza del km 310,1, ha causato un blocco del traffico tra Incisa e Firenze sud.

Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 13:43, la coda ha raggiunto i 9 km con tempi di percorrenza che si sono allungati significativamente. Il traffico transita attualmente su una sola corsia, mentre i soccorsi sono ancora in azione.

Dettagli dell’incidente e impatto sul traffico

L’incidente ha coinvolto tre auto e una moto e le operazioni di sgombero sono ancora in corso. La situazione è particolarmente critica per chi è diretto verso Firenze, con tempi medi di percorrenza stimati in 73 minuti ben 50 minuti in più rispetto alla norma.

Il CCISS Viaggiare Informati attraverso il numero 1518, fornisce aggiornamenti in tempo reale per chi è già alla guida. Inoltre, le app come Google Maps e Waze risultano fondamentali per monitorare la situazione, grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti.

Percorsi alternativi consigliati

Per evitare il tratto bloccato, si consiglia di uscire a Incisa e rientrare in autostrada a Firenze sud dopo aver percorso la SP1 Aretina. Per le lunghe percorrenze, un’altra opzione è uscire a Valdichiana immettersi sul raccordo Siena-Bettolle percorrere la superstrada Siena-Firenze e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.

Per una mappa completa delle webcam e informazioni sui tratti più critici, è possibile consultare la nostra guida al traffico A1.

Manutenzione auto: come evitare guasti durante le lunghe code

Rimanere fermi per ore in autostrada a causa di un incidente può mettere a dura prova la meccanica dell’auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con il motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza. È quindi fondamentale assicurarsi che il proprio mezzo sia ben mantenuto per evitare guasti durante queste situazioni.