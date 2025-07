Guida completa alla Formula E 2024/25: come seguire tutte le gare

Sei pronta per il campionato di Formula E 2024/25? Ecco come seguire ogni attimo delle gare!

Se sei una fan delle corse e dell’adrenalina, preparati: la stagione di Formula E 2024/25 sta per partire e promette di essere un vero spettacolo! 🚗💨 Dall’incredibile debutto del GEN3 Evo a São Paulo fino alle emozioni delle gare in città iconiche come Monaco e Tokyo, ci sono moltissime ragioni per non perdere nemmeno un attimo di questa avventura. Ecco come puoi seguire tutto l’evento in diretta, sia in TV che in streaming!

Come seguire la Formula E in diretta

Vuoi restare aggiornata su ogni sessione di gara? Ci sono diverse opzioni a tua disposizione! Puoi seguire ogni giro in diretta sul sito ufficiale di Formula E, dove troverai anche una copertura dettagliata delle gare, report e interviste esclusive. Ma non finisce qui! Le piattaforme social di Formula E offrono contenuti in tempo reale, con dietro le quinte e reazioni da parte dei piloti. Ti avviso, è impossibile non farsi coinvolgere! 💬✨

Inoltre, puoi sintonizzarti su TalkSPORT 2 nel Regno Unito per commenti e approfondimenti durante le gare. Chi di voi ha mai ascoltato una corsa in diretta? È tutta un’altra esperienza! 🎙️

Il calendario delle gare

Pronta a prendere nota? Ecco alcune date chiave per la stagione: il primo appuntamento è a São Paulo, seguito da eventi emozionanti a Jeddah e Miami, fino ad arrivare alla storica gara di Monaco. Ogni weekend di gara avrà sessioni di prove libere, qualifiche e naturalmente, la gara principale. Segnati tutto sul calendario e preparati a gustarti il popcorn! 🍿

In particolare, non perdere le qualifiche e le prove libere, perché sono spesso il teatro di sorprese incredibili. Chi pensate possa dominare quest’anno? Questo è un ottimo punto di partenza per una discussione! 👀

Le star della Formula E

Quest’anno ci sono dei nomi da tenere d’occhio! Non possiamo non citare Oliver Rowland, che ha già dimostrato il suo valore conquistando il podio in diverse occasioni. E che dire di Taylor Barnard, il più giovane vincitore di sempre in Formula E? È incredibile vedere come questi piloti emergenti stiano riscrivendo la storia del motorsport. Chi altro pensate possa sorprendere? 🤔

Ogni gara porta con sé il potenziale di colpi di scena e sorprese, quindi preparati a seguire ogni momento! E se hai già un pilota preferito, faccelo sapere nei commenti! 💖