Dalla misura del sag alle regolazioni di forcella e mono: un metodo chiaro, dati di partenza e controlli rapidi in pista per migliorare subito.

Una moto stabile in staccata, precisa al punto di corda e composta in uscita nasce da sospensioni regolate con metodo. Chi affronta un track day spesso spreca turni preziosi inseguendo sensazioni confuse. Un approccio strutturato, numerico e ripetibile permette di avvicinarsi al finestra di lavoro corretta in pochi giri, lasciando spazio alla guida.

Questa guida definisce una procedura step-by-step per precaricocompressione e ritorno su forcella e mono, con metodi di misura del sag lettura del comportamento in frenata/accelerazione e tabelle di partenza per diverse tipologie di pista e pneumatici. L’obiettivo è costruire un set-up base solido, facile da correggere.

Strumenti e preparazione: creare condizioni ripetibili

Prima di toccare le regolazioni servono alcuni strumenti: un metro affidabile, fascette per steli, pennarello, block-notes o app, chiave per precarico e un manometro preciso. Pressioni pneumatici a caldo coerenti, serbatoio a metà e catena corretta sono condizioni da mantenere costanti. Segnare la posizione iniziale di ogni registro (click/mezzi giri da tutto chiuso) crea una baseline sicura per tornare indietro.

Posizionare la moto su cavalletto posteriore, far scorrere più volte le sospensioni per eliminare attriti iniziali e lubrificare leggermente gli steli. Montare una fascetta su ciascun stelo forcella per leggere l’affondamento in pista. Verificare che la corsa residua non vada mai a pacco: una traccia pulita sulla fascetta aiuta a valutare l’uso effettivo della corsa.

Misurare il sag: statico e rider, passo dopo passo

Il sag è la quota di corsa usata a moto ferma sotto il proprio peso (statico) e con il pilota equipaggiato (rider). Numeri target in pista: forcella 30–35 mm di sag rider mono 25–30 mm; sag statico tipico 5–10 mm. Procedura in tre misure per asse: esteso (ruota sollevata), appoggio (moto sui propri pesi), pilota (con pilota in posizione di guida).

Misura L0: ruota sollevata, tra riferimento fisso telaio e mozzo. Misura L1: moto a terra senza pilota; L0–L1 = sag statico. Misura L2: con pilota in assetto; L0–L2 = sag rider.

Se il sag rider è inferiore al target si riduce precarico (si aumenta la corsa disponibile); se è superiore si aumenta precarico. Regolare prima il mono per stabilire l’altezza posteriore globale, poi la forcella per bilanciare il trasferimento in frenata e al centro curva. Annotare ogni variazione in click o giri e il nuovo valore misurato.

Precarico: forcella e mono, logica di intervento

Il precarico molla stabilisce il punto di lavoro nella corsa. Troppo precarico davanti eleva il front-end, riduce l’affondamento e può generare chattering e sottosterzo all’ingresso; troppo poco precarico aumenta beccheggio e allunga le distanze di frenata. Al posteriore, precarico e altezza influenzano la chiusura della linea in percorrenza e la trazione in uscita.

Metodo pratico: fissare i target di sag poi fare un giro di controllo. Se la moto “galleggia” e serpeggia in rettilineo, aggiungere mezzo giro di precarico posteriore. Se in ingresso curva richiede troppo sforzo per chiudere, togliere un giro di precarico anteriore. Interventi piccoli e singoli, provati sullo stesso tratto di pista, permettono di isolare l’effetto.

Compressione e ritorno: leggere frenata e accelerazione

La compressione controlla la velocità di affondamento. In staccata, se la forcella arriva rapidamente a fine corsa o picchia sul fondo, chiudere 2–3 click di compressione; se resta alta e rimbalza sulle sconnessioni, aprire 2 click. In percorrenza, una forcella troppo frenata in compressione tende a “scappare” larga sulle buche; troppo libera chiude eccessivamente la linea.

Il ritorno governa la risalita. Davanti: se il manubrio sbacchetta in rilascio o la ruota perde contatto nei cambi, aprire 1–2 click; se dopo la staccata la forcella resta compressa e non recupera quota per l’inserimento, chiudere 1–2 click. Dietro: in accelerazione, una coda che “pompa” richiede più ritorno; se invece scivola e non copia le ondulazioni, aprire leggermente il ritorno o ridurre la compressione per liberare la trazione.

Tabelle di base: piste e pneumatici

Questi valori sono punti di partenza per una supersportiva con molle standard e gomme racing/track-day. Sempre contare i click partendo da tutto chiuso. Adeguare di 1–2 click per peso pilota e temperatura asfalto. Pressioni a caldo consigliate: anteriori 2.1–2.3 bar, posteriori 1.5–1.9 bar secondo carcassa.

Tipologia pista Forcella (comp/rit) Mono (comp/rit) Precarico base Veloce scorrevole -6 / -8 click -8 / -10 click F: medio | R: medio Stop-and-go -4 / -6 click -6 / -8 click F: medio+ | R: medio+ Ondulata/buche -8 / -10 click -10 / -12 click F: medio- | R: medio-

Compatibilità indicativa con pneumatici più diffusi: mescole morbide e carcassa cedevole (es. Pirelli SC1) richiedono in genere 1–2 click in più di ritorno per smorzare il rimbalzo; mescole dure e carcassa rigida (es. Dunlop KR, Michelin Cup con carcassa stiff) gradiscono 1 click in meno di compressione e 1 in più di ritorno al posteriore per tenere la gomma “viva”.

Gomma Pressione a caldo Nota regolazioni Carcassa morbida (SC1/SC2) A 2.2 | P 1.6–1.7 +1 ritorno F/R; 0–1 comp R Carcassa media A 2.2 | P 1.7–1.8 Baseline tabelle Carcassa rigida A 2.1–2.2 | P 1.5–1.6 -1 comp R; +1 ritorno R

Metodo rapido in pista: due giri, un cambiamento

Per evitare confusione: un solo intervento per volta e confronto su riferimento costante. Procedura efficace: primo giro di riscaldamento gomme, secondo giro “pulito” registrando due punti chiave. In frenata dove si mette la fascetta e quanto è vicina al fine corsa; alla riapertura gas quanti metri servono perché la moto smetta di pompare. Rientrare, annotare e correggere di 1–2 click al massimo. Ripetere sullo stesso tratto.

Segnali da non ignorare: forcella che va a pacco più volte sul dritto (chiudere compressione o aumentare precarico), posteriore che scoda in inserimento (più ritorno R o meno precarico R), uscita con pattinamento progressivo ma controllabile (ok, lavorare su linea/erogazione). Con un diario di set-up e piccoli passi, la finestra ideale si raggiunge in pochi turni.