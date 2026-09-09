Hockey giovanile: le novità dei campionati Under 19, Under 16 e Under 14 per il 2026/27

I campionati giovanili di hockey su ghiaccio italiani sono pronti a ripartire con una stagione 2026/27 ricca di novità. La Junior League Under 19 il torneo Under 16 e il campionato Under 14 vedranno l’introduzione di un nuovo sistema di ranking che rivoluzionerà la struttura dei tornei.

Il Consigliere FISG Marcello Cobelli ha spiegato che questa scelta è stata fatta per garantire partite più equilibrate e avvincenti sin dall’inizio. “Questa è una rivoluzione indispensabile per la crescita e lo sviluppo degli atleti”, ha dichiarato Cobelli, sottolineando che il nuovo sistema permetterà a tutte le squadre di avere la possibilità di “salire” di livello nelle varie fasi dei tornei.

Junior League Under 19: la nuova formula e il calendario

La Junior League Under 19 vedrà la partecipazione di 17 squadre divise in due gironi in base al piazzamento dell’ultimo torneo. Il girone A includerà squadre come Asiago, Junior Team Unterland, Appiano, Cortina/Alleghe, Valpellice, Alps Ice Academy, Bressanone, Aosta/Pinerolo e Val Pusteria. Il girone B, invece, sarà composto da Caldaro, Merano, Rittner Buam, Trento, Fassa/Fiemme, Milano Prospects, Zoldo e Foxes Academy.

La prima fase del campionato si svolgerà dal 13 settembre all’1 novembre 2026 con un girone di sola andata. Le migliori sei classificate del girone A disputeranno un “Torneo Master” per guadagnare punti in vista del Master Round, mentre le squadre dal settimo al nono posto sfideranno le prime tre del girone B per altri posti al Master Round. La terza fase, prevista dal 22 novembre al 17 gennaio, vedrà la disputa del Master Round e del Qualification Round.

Le migliori otto del Master Round accederanno alla Coppa Italia, mentre le rimanenti squadre disputeranno i tornei Pre-Playoff A e B. I playoff della Junior League Under 19 inizieranno il 14 febbraio con gli ottavi di finale e si concluderanno con la finalissima prevista per il 4, 7 ed eventualmente l’11 aprile 2027.

Campionato Under 16: formula e calendario

Il torneo Under 16 seguirà una formula simile, con quattro fasi e la suddivisione delle 20 squadre al via in due raggruppamenti in base al ranking 2025/26. Il girone A includerà Val Pusteria, Foxes Academy, Caldaro/Lana, Vipiteno/Bressanone, Rittner Buam, Asiago, Merano, Cortina/Dobbiaco, Junior Team Unterland e Valpellice. Il girone B sarà composto da Appiano, Zoldo, Trento/Val Rendena, Aosta, Milano Prospects, Fiemme/Fassa, Padova/Feltre, Laives, Varese e Pinerolo/Real Torino.

La prima fase si svolgerà dal 12 settembre al 14 novembre con partite di sola andata. La seconda fase, prevista tra il 21 e il 28 novembre, sarà decisiva per gli accessi a Master e Qualification Round. Entrambi questi raggruppamenti saranno composti da 10 squadre e scatteranno il 5 dicembre per chiudersi il 6 febbraio.

La quarta fase vedrà la disputa della Coppa Italia tra le prime otto del Master Round e i tornei Pre-Playoff per le rimanenti squadre. I playoff del Campionato Under 16 inizieranno il 27 febbraio e si concluderanno con la finale prevista per il 3, 6 ed eventualmente il 10 aprile 2027.

Campionato Under 14: formula e calendario

Il campionato Under 14 vedrà la partecipazione di 27 formazioni iscritte, divise in tre gironi da nove squadre ciascuno. Il girone A includerà Val Pusteria, Appiano, Merano, Zoldo, Asiago/Alleghe, Foxes Academy, Junior Team Unterland, Fassa/Fiemme e Caldaro/Lana. Il girone B sarà composto da Valpellice, Rittner Buam, Laives, Pergine, Real Torino, Chiavenna, Feltre/Padova, Gardena e Bressanone. Il girone C includerà Dobbiaco, Val Venosta, Varese, Aosta, Valli del Noce/Malè, Milano Prospects, Cortina, Vipiteno e Val Rendena.

Il torneo inizierà il 20 settembre con la fase d’apertura di sola andata fino al 22 novembre. Le prime quattro del girone A disputeranno la Coppa Italia il 2 dicembre, mentre le altre squadre giocheranno per un piazzamento più importante nella terza fase. La terza fase, prevista dal 6 dicembre al 14 febbraio, vedrà la disputa di tre nuovi raggruppamenti (A2, B2 e C2) da nove squadre ciascuno.

Le migliori otto classificate del girone A2 accederanno direttamente ai playoff, mentre le altre squadre disputeranno una gara unica di pre-playoff il 21 febbraio. Il tabellone a eliminazione diretta inizierà il 28 febbraio con ottavi e quarti di finale best of two, mentre semifinali e finale saranno best of three. La serie decisiva per assegnare il tricolore Under 14 2026/27 è prevista per il 31 marzo, 7 ed eventualmente l’11 aprile.