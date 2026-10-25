Un metodo sicuro e ripetibile per i primi track day: valori di base per camber e convergenza, corner weight e pressioni a caldo, più lettura gomme e dati

Il primo obiettivo in pista non è il tempo sul giro, ma un setup che sia sicuro, costante e prevedibile. Un metodo ripetibile permette di capire cosa funziona e cosa no, evitando inseguimenti alla cieca tra sensazioni e numeri. Con pochi riferimenti solidi – camber, convergenza, corner weight e pressioni a caldo – si costruisce una base da affinare turno dopo turno leggendo l’usura delle gomme e una telemetria essenziale.

Qui sotto trovi valori di partenza ragionati per una sportiva stradale con pneumatici UHP o semi-slick omologati, più una procedura semplice per controlli tra un rientro e l’altro. L’approccio è conservativo: meglio una vettura neutra e stabile che una teoricamente veloce ma nervosa e incoerente.

Camber e convergenza: i valori di partenza sensati

Il camber negativo aiuta a sostenere il carico in appoggio e a distribuire la temperatura sul battistrada. Una base sicura per molte sportive è: anteriore -2,0° / -2,5°, posteriore -1,5° / -2,0°. Se lo sterzo appare “molle” in inserimento o l’esterno anteriore surriscalda, si può salire di 0,3° davanti. Se il retrotreno diventa nervoso in trazione, ridurre il camber posteriore di 0,2° aiuta la motricità.

La convergenza regola prontezza e stabilità. Per iniziare: anteriore 0 a -0,05° per lato (leggero toe-out o neutro), posteriore +0,05° / +0,10° per lato (leggero toe-in). Tradotto in mm sull’asse: anteriore 0–1 mm di apertura totale, posteriore 1–2 mm di chiusura totale. Più toe-out davanti rende l’auto rapida ma sensibile ai trasferimenti; troppo poco toe-in dietro può farla scodare in rilascio.

Corner weight e bilanciamento statico

Un corner weighting accurato evita derive inspiegabili tra destra e sinistra. L’obiettivo iniziale è un cross-weight al 50% con il pilota a bordo e un livello carburante ripetibile (es. 1/2 serbatoio). Accetta una tolleranza entro ±0,5% e differenze su ogni angolo nell’ordine di pochi kg, purché coerenti. Regolare le altezze molla per avvicinare il 50% senza inseguire la perfezione quando compromette il rake previsto dal costruttore o la corsa utile degli ammortizzatori.

Note operative: segnare su un setup sheet pesi per angolo, altezze mozzo-parafango e giri di ghiera per ogni coilover. Ogni variazione futura (precarico, altezza, distribuzione) si legge meglio se documentata. Se l’auto frena “storta”, prima di toccare barre o ammortizzatori verifica corner weight e scorrimento pinze: spesso la soluzione è nello statico.

Pressioni a caldo: finestra target e routine ai box

La pressione a caldo è il volano della costanza. Per UHP/semi-slick stradali: target di 2,0–2,2 bar a caldo all’anteriore e 2,0–2,3 bar al posteriore. Con pneumatici stradali puri restare su 2,2–2,4 bar può preservare spalla e carcassa. Misura sempre entro 60–90 secondi dal rientro, iniziando dalla gomma che ha lavorato di più (tipicamente anteriore esterna).

Procedura semplice: parti con pressioni a freddo inferiori di ~0,4–0,6 bar rispetto al target atteso, fai un warm-up di 2 giri progressivi, poi 3–5 giri spinti. Rientra, misura, sfiata fino al target e annota. Se in stint lunghi la pressione sale oltre la finestra di 0,2 bar, riduci la pressione a freddo nel turno successivo o valuta più camber per distribuire temperatura.

Leggere l’usura: cosa dicono spalla, impronta e superficie

Un piroometro a sonda sul battistrada in tre punti (interno/centro/esterno) rivela la verità. Differenze ideali lungo la sezione sono di 2–5 °C massimo. Indicazioni pratiche: esterno molto più caldo = poco camber; interno molto più caldo = troppo camber o pressione eccessiva; centro più caldo di entrambi i lati = pressione alta; lati più caldi del centro = pressione bassa.

Tracce tipiche e rimedi rapidi:

Feathering diagonale sul battistrada: troppa convergenza (anteriore chiusa o posteriore aperta). Correggere di 0,02–0,03° per lato.

diagonale sul battistrada: troppa convergenza (anteriore chiusa o posteriore aperta). Correggere di 0,02–0,03° per lato. Graining a pallini: gomma lavorata fredda o carico laterale eccessivo improvviso. Allunga il warm-up e ammorbidisci l’ingresso riducendo leggermente il toe-out anteriore.

a pallini: gomma lavorata fredda o carico laterale eccessivo improvviso. Allunga il warm-up e ammorbidisci l’ingresso riducendo leggermente il toe-out anteriore. Blistering con bolle: temperatura troppo alta e soste tardive. Sfiata prima e, se persiste, aumenta il camber anteriore di 0,2–0,3°.

con bolle: temperatura troppo alta e soste tardive. Sfiata prima e, se persiste, aumenta il camber anteriore di 0,2–0,3°. Tearing a strappi: shock non controllato o pressioni basse; verifica damping ritorno/Compressione e sali di 0,1–0,2 bar.

Telemetria base: dati minimi che fanno la differenza

Basta un GPS logger con tempi e linee, più canali di accelerazione laterale, angolo volante (se disponibile) e un canale freno/acceleratore. L’obiettivo non è l’analisi accademica, ma coerenza: stessa velocità d’ingresso, stesso punto di frenata, stesse pressioni a caldo. Due overlay di giri “buoni” dovrebbero divergere poco nelle zone chiave; divergenze sistematiche indicano che il bilanciamento non è ripetibile.

Checklist dati per ogni stint:

Pressioni a caldo per ruota e temperatura esterno/centro/interno.

per ruota e temperatura esterno/centro/interno. Best lap , media degli ultimi 3 giri e degrado al giro finale.

, media degli ultimi 3 giri e degrado al giro finale. Velocità di punta in rettilineo e minima in 2 curve campione.

Note sul comportamento: sottosterzo in ingresso, sovrasterzo in uscita, stabilità in frenata.

Iterazione controllata: una modifica per volta

La regola d’oro: cambia una sola cosa per volta in step piccoli (0,1–0,2 bar di pressione, 0,2–0,3° di camber, 0,02–0,03° di convergenza). Se il tempo migliora ma il comportamento peggiora in sicurezza e costanza, torna indietro: la ripetibilità vale più di un singolo giro veloce. Tieni un foglio di baseline “pioggia”, “freddo” e “caldo”, con le pressioni target a caldo e i click ammortizzatori annotati.

Per i prossimi track day, prepara un kit essenziale: manometro di qualità, piroometro a sonda, gesso per marcare la spalla, chiave dinamometrica, taccuino o app per il setup sheet. Con questi strumenti e un metodo costante, ogni uscita diventa un test mirato: il passo successivo è introdurre una sessione di verifica a metà giornata per riallineare pressioni e corner weight con il livello carburante cambiato, evitando di inseguire problemi creati dal peso che cala durante i turni.