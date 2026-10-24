Scopri Chargemap, l’app che rivoluziona la ricerca di colonnine per la tua auto elettrica.

Con la crescita costante delle auto elettriche (EV) in Europa, la disponibilità di una rete affidabile di colonnine è diventata una priorità per chiunque voglia viaggiare senza preoccupazioni. In questo scenario, Chargemap si propone come il compagno digitale ideale, combinando una banca dati di oltre un milione di punti di ricarica con strumenti di pianificazione avanzati e una community molto attiva.

Il servizio, gratuito nella sua versione base, è già al servizio di più di 3 milioni di conducenti di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Grazie a un’interfaccia semplice e a funzionalità pensate per le esigenze di ogni tipo di guidatore, l’app permette di trovare la stazione più vicina, verificare la disponibilità in tempo reale e confrontare i costi di ricarica, il tutto senza dover ricorrere a più fonti.

Chargemap: più di un milione di punti di ricarica coperti in tutta Europa

La mappa di Chargemap abbraccia ben 12 paesi europei, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Italia, Spagna, Austria, Regno Unito, Norvegia e molti altri. Ogni punto segnalato indica tipo di presa, potenza di ricarica, modalità di accesso e, se disponibile, le tariffe applicate. Questa panoramica completa consente di passare da una semplice ricerca locale a una pianificazione di itinerari transfrontalieri con la stessa facilità.

Le reti più importanti

Tra le oltre 1800 reti presenti, spiccano nomi internazionali come Enel X, Tesla Superchargers, Ionity, Fastned e EVBox. L’app integra anche i sistemi proprietari di case automobilistiche, consentendo di filtrare le stazioni di ricarica specifiche per modelli come la Tesla Model 3, la Volkswagen ID.4 o la BMW iX. Tale ampiezza di copertura elimina le sorprese negative legate a incompatibilità o mancanza di punti di ricarica lungo il percorso.

Pianificazione del viaggio su misura grazie al Route Planner

Il route planner di Chargemap è uno strumento unico per chi parte per lunghi tragitti. Inserendo il modello del veicolo, la capacità della batteria e le preferenze di ricarica (velocità, costi, gratuità), l’app genera un itinerario ottimizzato che indica le soste obbligatorie e quelle consigliate. È possibile visualizzare i punti di ricarica su mappe tradizionali o su Apple CarPlay, così da avere sempre sotto mano le informazioni più utili dal cruscotto.

Filtri avanzati e community: la forza dei 3 milioni di utenti

Una delle peculiarità di Chargemap è il sistema di filtri personalizzabili: si può scegliere di visualizzare solo colonnine gratuithe, solo quelle rapide (oltre 22 kW), o quelle con le migliori recensioni. Le valutazioni, basate su criteri come affidabilità, rapporto qualità-prezzo, posizione e sicurezza, sono fornite direttamente dagli utenti della community. Oltre a votare, è possibile caricare foto, segnalare guasti o aggiungere nuovi punti di ricarica, contribuendo così a mantenere la mappa sempre aggiornata.

Esempi concreti: colonnine in Lussemburgo

Nel piccolo comune di Schëtter, la stazione “Chargy ok -5374_A_00_CHATEAU DE MUNSBACH” offre due punti di ricarica di tipo 2 con potenza di 22 kW (AC, tre fasi). Le recensioni indicano che la posizione è facilmente accessibile e che le prese sono sempre funzionanti. Un’altra struttura, situata a Fiels (Rue de Medernach 35), è gestita da PC-TANK Sàrl e propone due colonnine Combo CCS EU da 200 kW (DC), ideali per ricariche ultra-veloci su veicoli compatibili. Entrambe le postazioni sono integrate nel database di Chargemap e possono essere localizzate con un semplice click sull’app.

Chargemap Pass e le modalità di pagamento

Per chi desidera semplificare ulteriormente le operazioni, Chargemap Pass consente l’accesso a più di 800 000 punti di ricarica compatibili in tutta Europa, con una tariffa unica visualizzabile direttamente nell’app. Il pass è disponibile in abbonamento mensile (8,99 €), annuale (77,90 €) o con opzione “Plus” (14,99 € all’anno) che aggiunge funzionalità premium come la rimozione delle pubblicità e l’accesso anticipato a nuove feature. Le spese di ricarica sono monitorate in tempo reale, facilitando la gestione del budget personale.

Integrazione con Apple CarPlay e aggiornamenti recenti

L’app è compatibile con iOS 15 e versioni successive, sia su iPhone che su iPad, e supporta la visualizzazione su Apple CarPlay. Questo permette di consultare le colonnine più vicine, avviare il navigatore verso la stazione scelta e persino salvare gli itinerari preferiti senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. L’ultima versione (4.64.4) ha introdotto un’interfaccia ottimizzata per i dispositivi a schermo Duo, corretto un bug di duplicazione delle Live Activities e migliorato la stabilità generale.

Privacy e condizioni d’uso

Chargemap raccoglie dati di utilizzo e informazioni di contatto per offrire servizi personalizzati, ma distingue chiaramente i dati collegati all’identità (informazioni finanziarie, contatti) da quelli non collegati (posizione, contenuti generati dall’utente). L’app rispetta la normativa dell’Unione Europea e fornisce un’informativa dettagliata su come vengono trattati i dati. Per qualsiasi dubbio o suggerimento, è possibile contattare il supporto all’indirizzo support@.