La Bentley presenta la Torcal First Edition: un'edizione di lancio che abbina 888 CV e 1.350 Nm a dettagli esclusivi di Mulliner e l'impianto Naim for Bentley.

La casa di Crewe ha ufficialmente svelato la nuova Bentley Torcal First Edition, pensata come edizione d’esordio per il suo primo SUV elettrico. Presentata il 22 October 2026, la versione di lancio riunisce la motorizzazione più potente disponibile e una serie di contenuti che mirano a sottolineare l’esclusività artigianale del progetto.

Questo modello si propone di coniugare il carattere di una granturismo con la praticità e la presenza scenica tipica dei SUV di lusso: la dotazione di serie è stata selezionata per offrire sia performance di alto livello che finiture e tecnologie pensate per l’abitacolo e l’estetica.

Performance e dati tecnici della First Edition

La First Edition monta il powertrain più performante previsto per la gamma: la configurazione a doppio motore consente di erogare 888 CV e una coppia di 1.350 Nm con il Launch Control attivo. Questi valori si traducono in accelerazioni da primato, con lo 0-100 km/h dichiarato in 2,9 secondi (lo 0-60 mph in 2,8 seconds secondo le misure riferite) e una velocità massima di 260 km/h. Numeri che posizionano la Torcal First Edition nelle prestazioni tipiche delle sportive più decise, nonostante la forma e la destinazione d’uso da SUV.

Estetica, materiali e dettagli esclusivi

Per valorizzare la silhouette e il profilo della First Edition, Bentley ha introdotto una serie di soluzioni estetiche dedicate. Tra gli elementi che caratterizzano l’esterno spiccano finiture tecniche in fibra di carbonio, cerchi specifici in misura da 22 pollici e pinze freno con trattamento Graphene Grey firmate Mulliner. Un distintivo First Edition sul parafango identifica la vettura come parte della produzione di lancio.

L’attenzione ai dettagli non si limita agli elementi visivi: la vettura presenta porte anteriori e posteriori ad azionamento elettrico e un tetto con funzione di oscuramento variabile, pensati per dare un senso di teatralità agli ingressi in abitacolo e modulare l’ambiente interno.

Finiture interne e personalizzazione

All’interno la First Edition esprime un grado elevato di personalizzazione: è disponibile una specifica cromatica estesa che amplia le possibilità di combinazione tra tinte per carrozzeria e per l’abitacolo, con opzioni proposte anche dalla divisione Mulliner. La possibilità di scegliere interni in pelle integrale con cuciture a contrasto e la finitura tecnica in gloss carbon fibre creano un ponte visivo con gli elementi sportivi esterni. I battitacco illuminati e le targhette “First Edition” contribuiscono a rimarcare la natura esclusiva del modello.

Comfort a bordo e sistemi multimediali

La Torcal First Edition offre una dotazione di comfort pensata per i viaggi lunghi: i sedili anteriori sono della specifica “Wellness” con funzioni di massaggio estese, mentre la zona posteriore può essere equipaggiata con lo schema “Rear Comfort Seat” che prevede ventilazione e supporti maggiorati per i poggiatesta. Queste soluzioni puntano a trasformare ogni spostamento in un’esperienza rilassante e personalizzabile.

Per l’intrattenimento la First Edition include di serie l’impianto Naim for Bentley, una soluzione audio immersiva che per il modello di lancio viene proposta come parte integrante della specifica. L’audio, insieme ai sistemi di controllo dell’abitacolo e alle finiture selezionabili, contribuisce a definire un ambiente che unisce tecnologia avanzata e cura artigianale.

Ruolo di Mulliner e percezione artigianale

La presenza di elementi firmati Mulliner sottolinea il legame con la tradizione della personalizzazione di Bentley: dettagli come le pinze freno dedicate, gli accenti interni e le opzioni cromatiche esclusive sono stati scelti per enfatizzare la componente su misura della First Edition. L’uso del termine hand crafted sulle soglie d’ingresso rimanda all’idea di lavori rifiniti a mano e di un approccio quasi sartoriale nella realizzazione degli interni.

La Bentley Torcal First Edition si presenta come un pacchetto di debutto che raggruppa la massima potenza disponibile, una selezione mirata di dettagli estetici e un elevato livello di comfort e tecnologia per l’abitacolo. Il risultato è un’edizione d’esordio pensata per chi cerca sia performace elevate che un’esperienza di lusso esclusiva.