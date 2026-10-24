Hyundai lancia Bayon, Tucson e la versione sportiva N Line al Paris Motor Show, introducendo motorizzazioni ibride, sistemi di assistenza SmartSense e partnership strategiche.

Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 ha offerto a Hyundai l’occasione di presentare tre novità fondamentali per il mercato europeo: la nuova Bayon, la nuova Tucson e la versione Tucson N Line. L’evento ha confermato la volontà del costruttore sudcoreano di rafforzare la propria presenza in Europa, integrando design più audace, tecnologie di connettività all’avanguardia e soluzioni ibride volte a ridurre le emissioni.

Oltre ai nuovi modelli, Hyundai ha annunciato importanti partnership, tra cui l’estensione del ruolo di Official Automotive Partner della UEFA Champions League e l’espansione della collaborazione con Waymo per lo sviluppo di sistemi di guida autonoma. Questi accordi si inseriscono in una strategia di lungo periodo che prevede investimenti superiori a 3 miliardi di euro entro il 2030, con l’obiettivo di localizzare quasi l’80 % della produzione per il continente.

Bayon: il nuovo SUV di segmento B con comfort e tecnologia premium

La Bayon è stata introdotta come SUV di segmento B caratterizzato da linee esterne più marcate e da una buona dose di robustezza urbana. Il modello offre una capienza di bagagliaio fino a 440 litri, con un vano aggiuntivo sotto il pavimento, e uno spazio interno che si colloca ai vertici del segmento per gambe, testa e spalle. Tra le dotazioni, troviamo i sedili anteriori riscaldati e ventilati, il tetto panoramico apribile e la possibilità di scegliere tra due display curvi da 12,3 pollici.

In termini di propulsione, la Bayon parte con un motore 1.0 T-GDI disponibile in versioni da 90 CV o 115 CV; nel 2027 arriverà la versione 1.6 full-hybrid da 138 CV, dotata di frenata rigenerativa adattiva. Il pacchetto SmartSense comprende assistenza alla guida avanzata: Highway Driving Assist 2, Blind-Spot View Monitor, Forward Collision-Avoidance Assist 2 e molte altre funzioni, tutte pensate per la sicurezza in ambito urbano e autostradale.

Tucson di nuova generazione: dimensioni più ampie e motorizzazioni ibride intelligenti

La nuova Tucson è stata completamente ridisegnata per offrire un aspetto più muscoloso, definito dal linguaggio “Art of Steel”. La carrozzeria presenta parafanghi pronunciati, illuminazione H-Edge all’avanguardia e retroilluminazione Prism Rear Lamp con Micro Pixel Lighting fino a 25 600 pixel LED. Le dimensioni interne hanno subito un incremento significativo: 1 038 mm di altezza per la testa anteriore, 1 002 mm per le gambe posteriori e 1 470 mm per le spalle anteriori, conferendo il miglior spazio interno del segmento C-SUV.

Le motorizzazioni disponibili includono diverse soluzioni ibride, mentre la tecnologia di infotainment Pleos Connect, basata su Android Automotive OS, mette a disposizione un display centrale da 12,9 o 17 pollici e un secondo schermo da 9,9 pollici per il conducente. L’assistente vocale Gleo AI consente di accedere a funzioni e informazioni in tempo reale senza dover navigare nei menu, mentre gli aggiornamenti OTA mantengono il sistema sempre al passo con le ultime innovazioni.

Tucson N Line: sportività e design esclusivo

La versione N Line aggiunge un tocco di dinamismo grazie a cerchi in lega da 20 pollici, paraurti anteriori più spigolosi, spoiler più pronunciato e inserti in nero satinato. Gli interni presentano un tema “Black Monotone” con dettagli rossi su sedili in tessuto-pelle scamosciata sportiva, volante N con impugnature in pelle traforata e finiture in metallo scuro, creando un ambiente interno più aggressivo senza sacrificare lo spazio.

Le dotazioni di comfort comprendono il sistema Audio by Bang & Olufsen a 12 altoparlanti, la ventilazione indiretta Multi-Air Mode e il relax seat con regolazione elettrica del volante. Anche la N Line beneficia dell’intero pacchetto di assistenza SmartSense, garantendo una guida sicura e assistita in ogni condizione.