Smart #2 riporta la citycar a due posti in versione elettrica, con 82 CV, 290 km di autonomia e una serie limitata a 999 unità a partire da 19.990 euro.

Al Mondial de l’Auto di Parigi, la casa tedesca ha presentato la Smart #2 la prima citycar elettrica a due posti a comparire dopo la fine della Fortwo. Il modello, pensato esclusivamente per la mobilità urbana, si contraddistingue per le dimensioni ultra-compatte (2,75 m di lunghezza) e per una dotazione tecnologica avanzata, che la pone al centro delle strategie di elettrificazione dei veicoli piccoli.

Il debutto al salone è stato accompagnato da una nota di entusiasmo da parte degli addetti ai lavori, che hanno sottolineato come la citycar elettrica riconcili il classico spirito della Fortwo con le esigenze di efficienza e sostenibilità del 2020. La Smart #2 promette di diventare il nuovo punto di riferimento per chi vive in aree urbane dense, offrendo manovrabilità estrema, costi di gestione ridotti e un design che richiama gli elementi più iconici del marchio.

Smart #2 al Salone di Parigi: ritorno della citycar a due posti

Durante la presentazione, il team di design ha evidenziato la continuità stilistica con le generazioni precedenti: la carrozzeria bicolore, il portellone posteriore sdoppiato e la disposizione delle ruote agli angoli della scocca rimangono intatti. Accanto a queste caratteristiche tradizionali è stata introdotta la Couture Edition una produzione limitata a 999 unità che riprende le linee della concept car che ha anticipato il modello di serie. Questa versione esclusiva incorpora dettagli di finitura premium e una gamma di colori esclusivi, conferendo al modello un appeal di nicchia pur mantenendo la praticità quotidiana.

Allestimenti: Pure, Pure+, Premium e la Couture Edition limitata

Il catalogo di allestimenti prevede tre configurazioni standard – Pure, Pure+ e Premium – più la già citata Couture Edition. La versione Pure offre gli elementi essenziali per la città: sistemi di assistenza alla guida di base, infotainment con connettività Bluetooth e una dotazione di sicurezza che comprende airbag frontali e laterali. Pure+ aggiunge al pacchetto originale il cruscotto digitale da 7″ la navigazione integrata e la possibilità di ricarica veloce a 65 kW.

Dettagli delle versioni

La variante Premium completa l’offerta con finiture in alluminio spazzolato, sedili sportivi in tessuto tecnico, sistemi di assistenza avanzata come il mantenimento della corsia e il parcheggio automatico. La Couture Edition, oltre a tutti gli optional Premium, introduce interni in pelle eco-sostenibile, un logo in rilievo cromato e una telaio verniciato in due tonalità sofisticate. I prezzi partono da 19 990 euro per la Pure, mentre la Couture Edition è proposta a partire da 29 990 euro, riflettendo la natura esclusiva della produzione limitata.

Specifiche tecniche: motore, batteria, autonomia e ricarica

Dal punto di vista meccanico, la Smart #2 monta un motore elettrico posteriore da 60 kW (circa 82 CV) con coppia massima di 130 Nm, abbinato a una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 35,8 kWh. La capacità della batteria consente un autonomia dichiarata di 290 km secondo il ciclo WLTP, più che sufficiente per i tragitti cittadini e per gli spostamenti quotidiani fuori dal centro. La ricarica continua è supportata da una potenza fino a 65 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% in circa 20 minuti; la ricarica alternata è limitata a 11 kW per gli utilizzi domestici.

Dimensioni e manovrabilità

Le dimensioni ridotte (2,75 m di lunghezza, 1,66 m di larghezza) sono affiancate da un diametro di sterzata di 6,95 m valore estremamente ridotto che garantisce agilità nei parcheggi più stretti. Il portellone posteriore è diviso in due sezioni, con la sezione inferiore capace di sostenere fino a 120 kg, facilitando il carico di bagagli o la sistemazione di una spesa. La trazione posteriore, tradizionale per la Smart, contribuisce a una distribuzione equilibrata del peso, migliorando la tenuta di strada anche in condizioni di bassa aderenza.