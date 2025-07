I classici Atari arrivano nell’infotainment Volkswagen

I mitici giochi Atari sbarcano nell'infotainment Volkswagen: ecco come giocare mentre sei in viaggio!

Immagina di essere in viaggio, magari in attesa che la tua auto si ricarichi, e di poter giocare ai classici Atari direttamente dal tuo infotainment. 🚗✨ Questo sogno è diventato realtà grazie a una nuova collaborazione tra Volkswagen e Atari, che porta due titoli iconici – Asteroids: Recharged e Breakout: Recharged – a bordo delle vetture del gruppo. La cosa bella? Puoi goderti un po’ di nostalgia arcade anche durante le fermate all’autogrill! Chi non ama un bel tuffo nel passato mentre si aspetta? 🎮

Breakout e Asteroids: una rivisitazione moderna

Partiamo da Breakout: Recharged. Questa versione aggiornata del leggendario brick breaker non è solo un semplice remake: offre ben 50 livelli con power-up futuristici come missili a ricerca e railgun. 💥 Non è fantastico? E se hai un passeggero, potete sfidarvi in modalità co-op! Questo mix tra stile retrò e dinamiche moderne rende il gioco perfetto per una pausa divertente durante il viaggio. Chi altro è pronto a lanciarsi in una sfida di abilità? 🙋‍♂️

Ma non finisce qui! Asteroids: Recharged porta la frenesia degli anni ’80 anche nel mondo delle auto. Con controlli reattivi e la possibilità di giocare in squadra, è l’ideale per ingannare il tempo mentre aspetti che la tua auto elettrica si ricarichi. Immagina solo quanto possa essere avvincente affrontare ondate di asteroidi, tutto mentre sei in sosta! Questo è il sogno di ogni amante dei giochi arcade, non trovi? 🤩

Come funziona AirConsole

Se non hai mai sentito parlare di AirConsole, è il momento di scoprirla! Giocare è super semplice: basta attivare un contratto VW Connect Plus per l’infotainment, scaricare l’app AirConsole dallo shop in-car e avviare il gioco con l’auto parcheggiata. 🎮 Chi non ama la semplicità quando si tratta di divertirsi?

Una volta che l’app è attiva, vedrai un QR code sullo schermo della tua auto. Inquadralo con il tuo smartphone e voilà, il tuo telefono diventa un controller! E il bello è che a seconda del gioco, puoi avere fino a quattro giocatori collegati contemporaneamente. Chi altro ama questa idea? 🙋‍♀️🙋‍♂️ È davvero un modo innovativo per trascorrere del tempo in compagnia!

Il futuro del gaming in auto

Ma non è solo Volkswagen a esplorare il car gaming. Recentemente, Google ha lanciato la versione 14.1 di Android Auto, portando anche loro i videogame a bordo. 🚀 E non dimentichiamo Tesla, che ha introdotto il gaming nei suoi modelli da tempo. AirConsole sta battendo tutti sul tempo, però, e si sta espandendo anche su Audi, BMW e Mini, grazie alla loro varietà di titoli straordinari. Non è emozionante pensare a come sarà viaggiare in auto in futuro?

Con l’arrivo di Missile Command: Recharged nel futuro prossimo, AirConsole promette di ampliare ulteriormente la sua offerta. L’idea è chiara: trasformare ogni viaggio in un momento di intrattenimento e condivisione. 🎉 Chi è pronto a salire a bordo di questa nuova avventura del car gaming? 🕹️ Questo è solo l’inizio di un’era nuova e entusiasmante per gli automobilisti e i gamer di tutto il mondo!