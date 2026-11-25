Dal 1° dicembre le ibride importate da alcuni Paesi extra Ue entrano nel mercato europeo solo entro un tetto. Ecco come funzionano le quote.

Dal 1° dicembre le auto ibride importate nell’Unione europea da alcuni Paesi extra Ue sono soggette a un tetto. La Commissione europea limiterà per 200 giorni, fino al 18 giugno 2027, l’ingresso di veicoli ibridi nuovi provenienti da Cina, Giappone, Turchia, Regno Unito, Marocco e Messico. Le misure di salvaguardia provvisorie sono state pubblicate martedì 24 novembre nella Gazzetta Ufficiale Ue.

La misura fa seguito all’intesa commerciale raggiunta con Pechino il mese scorso per limitare l’import di veicoli dalla Cina.

Il motivo dell’intervento della Commissione

La decisione deriva da un’indagine che ha rilevato un forte aumento delle importazioni di veicoli ibridi nell’Ue a partire dal 2023. Nella nota diffusa dalla Commissione si legge: «L’indagine ha dimostrato che i produttori di veicoli ibridi per il trasporto passeggeri con sede nell’Ue stanno perdendo quote di mercato, mettendo a rischio la redditività a lungo termine delle loro attività nel settore delle ibride, nonostante la crescita del mercato europeo. È emerso che la minaccia di gravi danni per l’industria europea è imminente e richiede l’adozione di misure di salvaguardia per proteggere i produttori dell’Ue».

Il regolamento precisa che la misura non rappresenta ancora un danno accertato. Ciò che giustifica l’intervento è la minaccia che il danno si concretizzi.

Come sono assegnate le quote

Le quote all’importazione seguono due modalità. Ai Paesi con un interesse sostanziale nella fornitura di auto ibride al mercato Ue è assegnata una quota specifica. A tutti gli altri Paesi di origine è destinata una «quota residua». Possono ottenere una quota specifica i Paesi che nel 2025 hanno rappresentato oltre il 2% delle importazioni, e le quote sono calcolate sui volumi importati da ciascun Paese nel 2025.

Per il periodo di 200 giorni, la Cina ha una quota di 191.780 auto, il Giappone di 170.889, la Turchia di 126.320 e il Regno Unito di 105.402. Per la Corea del Sud la quota è di 67.924 veicoli e per il Messico di 34.755. Quando una quota è esaurita, l’ingresso nell’Ue di quel prodotto non è più consentito.

La stretta riguarda le ibride con motore a combustione e motore elettrico, le ibride plug-in, ricaricabili anche collegandole alla rete elettrica, e le ibride non ricaricabili. Non rientrano nel meccanismo le importazioni da Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Ucraina, Kenya e alcuni Paesi in via di sviluppo.

Le regole per le auto cinesi

Per le ibride originarie della Cina, l’accesso ai contingenti richiede un certificato di esportazione rilasciato dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari, la CCCME. Il certificato serve a verificare che le esportazioni cinesi rispettino i quantitativi assegnati a Pechino dalle nuove regole Ue.

Secondo l’analisi di un’altra fonte, il regolamento non indica come distribuire il certificato tra i singoli produttori cinesi.

Che cosa cambia per i produttori

Il tetto si applica in base all’origine del veicolo e non al marchio. Di conseguenza, anche le case automobilistiche europee che producono fuori dall’Ue dovranno rispettare la restrizione. Una volta esaurita la quota del Paese di produzione, le importazioni si fermano, indipendentemente da chi vende l’auto.

Alcune analisi indicano che la suddivisione dei contingenti in periodi e l’assenza di quote per marchio potrebbero provocare una corsa allo sdoganamento, con difficoltà nella gestione di scorte e consegne. Le case potrebbero inoltre concentrare l’offerta sui modelli con margini più alti.

Chi valuta l’acquisto di un’ibrida nei prossimi mesi può chiedere al venditore il Paese di produzione del veicolo, che è il dato che determina l’applicazione del tetto. Il periodo di validità delle misure termina il 18 giugno 2027.