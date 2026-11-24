Una Volkswagen ID.4 presa di controllo a distanza via Bluetooth, con la localizzazione dell'auto e l'ascolto dell'abitacolo. Diciotto mesi per la correzione.

Un gruppo di ricercatori ha preso il controllo a distanza di una Volkswagen ID.4, ne ha seguito gli spostamenti e ha ascoltato quello che si diceva nell’abitacolo. La dimostrazione è stata fatta nel laboratorio di Budapest della società di sicurezza informatica PCA Cyber Security.

Come è avvenuto l’accesso

Il punto di ingresso è una falla nel software Bluetooth del sistema di infotainment, individuata dalla PCA nel 2025. Dentro il sistema i ricercatori hanno trovato un account amministratore senza password, che ha permesso di ampliare i privilegi e di sfruttare altre due vulnerabilità.

Da lì hanno potuto leggere SMS e rubrica del telefono abbinato e localizzare l’auto in tempo reale, anche in marcia. Hanno registrato una conversazione tra conducente e passeggero attraverso il microfono del sistema di chiamata d’emergenza. Hanno alzato la temperatura nell’abitacolo, azionato tergicristalli e tetto apribile e fatto comparire sullo schermo centrale la scritta «hacked by PCA».

L’attacco ha però dei limiti. Chi lo compie deve trovarsi nel raggio del Bluetooth, per esempio viaggiando accanto all’auto, e deve indurre il sistema, o chi guida, ad accettare l’abbinamento.

Diciotto mesi per la correzione

Secondo la PCA la falla Bluetooth era stata segnalata a tutti i costruttori subito dopo la scoperta, mentre le vulnerabilità specifiche della ID.4 erano state comunicate a Volkswagen separatamente. La Casa di Wolfsburg sta distribuendo ora gli aggiornamenti a centinaia di migliaia di vetture nel mondo, a un anno e mezzo di distanza.

Danila Parnishchev, responsabile delle valutazioni di sicurezza di PCA, giudica i tempi troppo lunghi: «Dobbiamo accelerare, soprattutto nell’era dell’intelligenza artificiale, in cui tutto va più veloce, anche la scoperta dei bug». Dray Agha, manager della società di sicurezza informatica Huntress, sostiene che i costruttori dovrebbero affrontare la cybersecurity con la stessa urgenza della sicurezza meccanica. Volkswagen assicura che non c’è mai stato né c’è alcun rischio per la sicurezza di clienti e veicoli.

Più software, più rischi

Le auto elettriche hanno architetture con pochi componenti fisici e affidano sempre più funzioni al software e agli aggiornamenti over-the-air. Se un intruso entra, ha a disposizione più funzioni da controllare. Nel Regno Unito alcune aziende della difesa che lavorano su contratti governativi riservati avrebbero chiesto ai dipendenti di non collegare il telefono alle auto elettriche di produzione cinese, per timore che percorsi, messaggi e documenti di lavoro finiscano nelle mani sbagliate.

Nel secondo trimestre del 2026 il Global Automotive Threat Intelligence Report di PCA ha contato 345 nuove vulnerabilità nel settore auto, il 30% in più rispetto ai tre mesi precedenti. Le vulnerabilità critiche sono passate da 75 a 161.

Anche la risposta può essere più rapida. Di recente altri ricercatori hanno usato una password predefinita per localizzare, sbloccare e avviare a distanza i veicoli di due grandi costruttori, non nominati. Entrambi hanno corretto il problema in circa due ore dalla segnalazione.

Cosa fare se si guida una ID.4

Il numero di versione del software si legge nelle informazioni di sistema del display, che permettono di verificare se l’aggiornamento è disponibile. Volkswagen consiglia di non confermare richieste di accoppiamento Bluetooth sconosciute e di non collegare alla presa USB chiavette o supporti di cui non si conosce l’origine. Chi non è sicuro della versione può chiedere conferma a un’officina Volkswagen.