Mansory trasforma la Porsche 911 Turbo S Cabriolet con un kit in fibra di carbonio marrone, dall'alettone posteriore agli interni.

Mansory ha preparato una versione molto vistosa della Porsche 911 Turbo S Cabriolet. La cabrio riceve il kit carrozzeria che il preparatore aveva già mostrato sulla versione coupé della stessa vettura, con una finitura in fibra di carbonio marrone che caratterizza sia l’esterno sia l’abitacolo.

La 911 Turbo è considerata una delle sportive ad alte prestazioni più equilibrate sul mercato, apprezzata per il mix di potenza, comfort e sobrietà. Questo esemplare punta invece sull’appariscenza.

Il posteriore e l’esterno

La parte più marcata della vettura è il retrotreno. Mansory ha realizzato un coprimotore personalizzato con un grande alettone fisso in due parti, entrambi in carbonio marrone con finitura colorata, insieme a un diffusore posteriore abbinato e a terminali di scarico neri opachi. Il logo Mansory illuminato è, secondo il materiale, il ritocco più sobrio.

Il kit comprende anche passaruota svasati, nuove prese d’aria, minigonne laterali allungate e nuovi specchietti, tutti con la stessa finitura. Sul frontale trovano posto coprispazzole abbinati, un nuovo cofano, cornici dei fari personalizzate, piccoli canard aerodinamici e un splitter aggressivo. Sono disponibili quattro diversi cerchi forgiati da 21 e 22 pollici.

L’abitacolo

Anche l’interno è molto caratterizzato. I sedili sono rivestiti in suede nero con passepoil arancioni e inserti in tartan con dettagli arancio. Il carbonio marrone compare su plancia, volante e consolle centrale, mentre sulle plance delle portiere e sulla plancia è stato applicato lo stesso stile. Completano l’allestimento tappetini in pelle e cinture di sicurezza arancioni.

Componenti separati e prestazioni

Mansory vende ogni elemento del bodykit separatamente, quindi i proprietari di una 911 Turbo S possono scegliere solo alcune modifiche. Il materiale non dice se una 911 standard con il grande alettone posteriore risulterebbe altrettanto valida.

Non sono indicati interventi sulle prestazioni per questa Cabriolet. Mansory offre però il pacchetto EVO 900 per la Porsche, che porta il sei cilindri boxer biturbo da 3,8 litri a 888 cavalli e 774 libbre-piede di coppia.