Il giovane bolognese Kimi Antonelli scrive la storia della Formula 1 portando l'Italia sul podio del campionato.

Il Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha chiuso la stagione 2026 di Formula 1 con un vantaggio di quattro gare sul suo più prossimo rivale, assicurandosi così il primo titolo mondiale per l’Italia da Alberto Ascari nel 1953. A soli 22 anni, Antonelli non è solo il più giovane campione nella storia della categoria, ma ha anche dimostrato una capacità di gestione della pressione raramente vista in un neopatentato.

La sua ascesa è avvenuta in un contesto tecnico completamente nuovo: il regolamento tecnico introdotto nel 2026 ha obbligato tutte le scuderie a ricominciare da capo, senza poter sfruttare i dati dell’anno precedente. La Mercedes ha colto l’occasione sviluppando internamente il proprio motore ibrido, integrandolo nel telaio con un anticipo che le ha permesso di massimizzare il recupero energetico sia in rettilineo che in curva, un aspetto cruciale con la maggiore dipendenza dalla batteria elettrica.

Una stagione di rottura: Antonelli e la Mercedes al centro del nuovo regolamento

Nel corso dei nove Gran Premi vinti, Antonelli ha spesso superato il compagno di squadra George Russell, nonostante quest’ultimo fosse al volante da più tempo (dal 2019) e avesse iniziato con la Mercedes nel 2022. La combinazione di una monoposto ibrida di ultima generazione e la rapidissima capacità di adattamento del pilota ha prodotto un ritmo di gara costante, rara nei primi anni di carriera. La sua performance più memorabile è stata la rimonta al Gran Premio d’Italia di Monza, dove ha recuperato posizioni in modo quasi inimmaginabile, cementando la sua popolarità tra i tifosi che, per la prima volta dopo decenni, hanno iniziato a guardare oltre la sola Ferrari.

Il Gran Premio del Messico conferma il titolo mondiale

Il 1° novembre, la città del Messico ha ospitato una gara caratterizzata da pochissimi sorpassi e da una lunga interruzione causata da un incidente. Nonostante la gara sia stata vinta da Max Verstappen, seguito da Lewis Hamilton, il podio ha accolto Antonelli al terzo posto, sufficiente per chiudere matematicamente il campionato. Il vantaggio sul secondo classificato è stato ampliato ulteriormente grazie ai punti guadagnati in questa gara, rendendo impossibile per qualsiasi avversario superare il giovane italiano nelle ultime tappe.

Le dinamiche della gara e la conferma matematica

Durante i 71 giri, la Mercedes ha gestito al meglio le gomme, scegliendo una combinazione di pneumatici morbidi e medi che ha consentito a Antonelli di rimanere competitivo fino alla fine. Le penalità applicate a Charles Leclerc e a George Russell hanno influito sulla classifica finale, ma il risultato chiave è stato il mantenimento del lead di quattro vittorie rispetto al suo più prossimo sfidante. Una breve safety car, scaturita dall’incidente di Valtteri Bottas, non ha alterato la strategia di squadra, e il giovane pilota ha dimostrato una notevole freddezza nel gestire il ritorno in pista dopo la sospensione.

Risonanze in Italia: dal podio di Monza al messaggio di Jannik Sinner

L’impatto di questo trionfo è stato immediatamente percepito anche fuori dal mondo motoristico. Il tennista italiano Jannik Sinner ha inviato un videomessaggio a Sky Sport in cui, con il sorriso, ha congratulato Antonelli per il suo “primo titolo mondiale”. Lo scambio di complimenti tra i due campioni ha mostrato come la vittoria di Antonelli abbia risvegliato un nuovo entusiasmo nazionale, unendo sport diversi ma condividendo lo stesso orgoglio azzurro. Inoltre, l’epico risultato ha rimodellato la percezione dei tifosi italiani, i quali hanno iniziato a supportare anche la Mercedes e a guardare al futuro della Formula 1 con rinnovata fiducia.

La stagione 2026 di Antonelli rappresenta un punto di svolta per la Formula 1 italiana: un giovane pilota ha saputo unire talento, tecnologia avanzata e una mentalità vincente, scrivendo un capitolo storico che spezza una sequenza di 73 anni senza un campione italiano. Il suo nome ora brilla accanto a leggende come Ascari, e la sua vittoria ha già ispirato una nuova generazione di appassionati, pronti a seguirlo nelle future stagioni.