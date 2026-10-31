Wakam riprende l’attività assicurativa in Italia grazie all’intervento di AmTrust

Il 25 settembre 2026 l’ACPR, autorità di vigilanza francese, aveva disposto un blocco temporaneo su Wakam SA, vietando la stipula di nuovi contratti e il rinnovo di quelli in corso. La misura, poco frequente, è stata comunicata dall’IVASS l’8 ottobre, con l’invito ai media di dare massima visibilità per tutelare gli assicurati italiani.

Motivi del blocco: solvibilità al di sotto della soglia minima

Wakam, presente in Italia dal 2012 con un modello B2B2C white-label, gestisce il rischio e la progettazione dei prodotti, mentre la distribuzione è affidata a MGA, broker e piattaforme digitali. L’interruzione non ha invalidato le polizze già attive, ma ha impedito il loro rinnovo al termine. Secondo le analisi francesi, la causa era la solvibilità: a fine 2025 il rapporto di copertura patrimoniale era sceso al 66%, ben al di sotto del 100% richiesto. Un aumento di capitale di 34 milioni di euro a marzo 2026 non è stato sufficiente a riequilibrare la situazione.

Acquisizione da parte di AmTrust e rilancio dell’attività

Verso la fine di ottobre, AmTrust International, controllata britannica del gruppo statunitense AmTrust Financial Services, ha concluso l’acquisto di Wakam SA e della sua unità UK, coinvolgendo oltre 230 dipendenti. La filiale britannica, vigilata dalla PRA, non era soggetta al divieto e ha continuato a operare. AmTrust ha dichiarato che il nuovo assetto garantisce una capitalizzazione adeguata, permettendo a Wakam di sottoscrivere nuovi affari e di rinnovare le polizze in tutti i mercati, Italia compresa.

Impatto per gli assicurati italiani

Nel comunicato del 29 ottobre l’IVASS ha confermato che, grazie all’acquisizione, Wakam può riprendere l’attività di subentro e rinnovo delle polizze in Italia. Chi aveva una copertura in scadenza può ora rinnovare con lo stesso operatore; gli intermediari e le piattaforme potranno nuovamente proporre i prodotti Wakam. Chi ha già cambiato compagnia non subisce penalizzazioni, ma è consigliato verificare con l’intermediario le modalità di rinnovo, ricordando che la RC auto è obbligatoria. Per ulteriori chiarimenti resta attivo il Contact Center Consumatori dell’IVASS al numero verde 800-486661, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:30.