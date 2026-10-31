Il 25 settembre 2026 l’ACPR, autorità di vigilanza francese, aveva disposto un blocco temporaneo su Wakam SA, vietando la stipula di nuovi contratti e il rinnovo di quelli in corso. La misura, poco frequente, è stata comunicata dall’IVASS l’8 ottobre, con l’invito ai media di dare massima visibilità per tutelare gli assicurati italiani.
Motivi del blocco: solvibilità al di sotto della soglia minima
Wakam, presente in Italia dal 2012 con un modello B2B2C white-label, gestisce il rischio e la progettazione dei prodotti, mentre la distribuzione è affidata a MGA, broker e piattaforme digitali. L’interruzione non ha invalidato le polizze già attive, ma ha impedito il loro rinnovo al termine. Secondo le analisi francesi, la causa era la solvibilità: a fine 2025 il rapporto di copertura patrimoniale era sceso al 66%, ben al di sotto del 100% richiesto. Un aumento di capitale di 34 milioni di euro a marzo 2026 non è stato sufficiente a riequilibrare la situazione.
Acquisizione da parte di AmTrust e rilancio dell’attività
Verso la fine di ottobre, AmTrust International, controllata britannica del gruppo statunitense AmTrust Financial Services, ha concluso l’acquisto di Wakam SA e della sua unità UK, coinvolgendo oltre 230 dipendenti. La filiale britannica, vigilata dalla PRA, non era soggetta al divieto e ha continuato a operare. AmTrust ha dichiarato che il nuovo assetto garantisce una capitalizzazione adeguata, permettendo a Wakam di sottoscrivere nuovi affari e di rinnovare le polizze in tutti i mercati, Italia compresa.
Impatto per gli assicurati italiani
Nel comunicato del 29 ottobre l’IVASS ha confermato che, grazie all’acquisizione, Wakam può riprendere l’attività di subentro e rinnovo delle polizze in Italia. Chi aveva una copertura in scadenza può ora rinnovare con lo stesso operatore; gli intermediari e le piattaforme potranno nuovamente proporre i prodotti Wakam. Chi ha già cambiato compagnia non subisce penalizzazioni, ma è consigliato verificare con l’intermediario le modalità di rinnovo, ricordando che la RC auto è obbligatoria. Per ulteriori chiarimenti resta attivo il Contact Center Consumatori dell’IVASS al numero verde 800-486661, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:30.