Il 3 ottobre 2025 Zlatan Ibrahimovic ha annunciato, tramite il suo profilo Instagram seguito da 65 milioni di fan, la configurazione della sua nuova Ferrari F80. Un anno dopo, lo stesso giorno, ha mostrato il ritiro del bolide con un video che ha suscitato l’entusiasmo della community motoristica. La macchina, oltre a far parlare, si distingue per una combinazione cromatica e tecnica senza precedenti, confermando la passione del campione per le iper-car di fascia estrema.

La consegna della Ferrari F80 a Zlatan Ibrahimovic

Il ritiro avvenuto nel 2026 ha visto il calciatore sfilare con la sua F80 in una scena quasi cinematografica. L’auto è una delle sole 799 unità prodotte, il che la rende già di per sé un pezzo da collezione. Il prezzo di partenza, fissato a 3,6 milioni di euro sottolinea l’esclusività del modello. Zlatan ha optato per una versione “stealth”: la carrozzeria è dipinta in nero opaco mentre gli interni sfoggiano sedili e pinze dei freni in giallo acceso creando un contrasto che ricorda un’auto futuristica proveniente da un film di fantascienza.

Dettagli estetici della versione stealth

Il rivestimento nero opaco, abbinato a una fascia frontale lucida, mette in evidenza le linee scolpite della scocca, mentre i cerchi scuri e le finiture gialle aggiungono un tocco di vivacità. L’assenza del tradizionale Rosso Corsa rende il bolide quasi invisibile agli occhi dei passanti, ma il suo profilo rimane inconfondibile. Questa scelta di design, rara anche tra le Ferrari più iconiche, è stata pensata per “passare inosservata” pur conservando tutta la potenza e l’aerodinamica tipiche del marchio.

Specifiche tecniche e prestazioni della F80

Presentata al pubblico nel 2024, la Ferrari F80 raccoglie l’eredità di modelli leggendari come l’Enzo e la LaFerrari. Sotto il cofano troviamo un sistema ibrido estremamente sofisticato: un V6 biturbo da 1.200 CV affiancato a tre motori elettrici, lo stesso powertrain impiegato nelle monoposto che competono nel World Endurance Championship (WEC). Questa combinazione consente accelerazioni fulminee, con 0-100 km/h in 2,15 secondi e 0-200 km/h in 5,75 secondi oltre a una velocità massima di 350 km/h.

Motore ibrido da 1.200 CV

Il cuore della F80 è un impianto ibrido che combina la leggerezza di un V6 biturbo con l’efficienza dei tre motori elettrici, offrendo una risposta immediata e una potenza continua. Questa architettura è stata ottimizzata per garantire non solo prestazioni da pista, ma anche una gestione termica avanzata, elemento cruciale per un’auto che deve mantenere alte velocità per lunghi tratti. Il risultato è una macchina capace di competere con le hypercar più potenti del mercato, mantenendo al contempo il caratteristico suono Ferrari.

Il collezionismo di Ferrari di Zlatan Ibrahimovic

La F80 non è il primo gioiello di Maranello nella collezione del famoso attaccante. Per il suo 40° compleanno, Zlatan ha già posseduto una SF90 Spider mentre nel 2022 ha aggiunto contemporaneamente una Daytona SP3 e una 812 Competizione A. Tra le altre gemme troviamo una Monza SP2 nera la Purosangue (la prima Ferrari a quattro porte) del 2023, e la SF90 XX Spider del 2024. Sommando i valori di tutti questi modelli, si stima che il suo garage valga tra gli 11 e i 12 milioni di euro senza contare eventuali personalizzazioni extra.

Con l’arrivo della F80, la collezione di Zlatan raggiunge un nuovo livello di esclusività: non solo per il numero limitato di esemplari, ma anche per il design unico e le prestazioni record. La combinazione di stile, tecnologia ibrida e potenza pura rende questa Ferrari una delle più desiderate al mondo, e il suo proprietario conferma ancora una volta la sua predilezione per le supercar più audaci.