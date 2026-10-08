Il leggendario presentatore britannico Jeremy Clarkson ritorna sullo schermo di Prime Video con un progetto che unisce l’amore per le auto a quello per l’agricoltura. Il nuovo episodio, intitolato Jeremy Grows a Car: A Clarkson’s Farm Special segue la formula collaudata del programma di fattoria, ma con una svolta meccanica: costruire una Jaguar V6S partendo da componenti prodotti direttamente nella sua Diddly Squat Farm di Oxfordshire.

Il format del nuovo speciale di Clarkson’s Farm

L’annuncio, rilasciato da Prime Video per il 2027, descrive lo speciale come un “standalone” in cui Clarkson non solo guida, ma progetta e realizza un’automobile da zero. Dopo aver già coltivato grano, patate, funghi e persino wasabi nella fattoria, l’idea è di aggiungere una nuova coltura: il lino da trasformare in un composito alternativo alla fibra di carbonio. La scelta di partire da una Jaguar F-Type V6S è stata anticipata dallo stesso Clarkson, che aveva dichiarato di volere un body kit più largo per la sua cabriolet.

Materiali agricoli al posto del carbonio

Il processo prevede la produzione di pelle Diddly per gli interni, tappeti in lana per i rivestimenti e pannelli in fibra di lino ottenuti dal raccolto della fattoria. Non si tratta semplicemente di “abbellire” l’auto: il composito di lino dovrebbe garantire leggerezza e resistenza, offrendo un’alternativa più sostenibile rispetto ai tradizionali materiali sintetici. Fino ad oggi nessuna produzione di serie Jaguar ha impiegato questi ingredienti, rendendo il progetto una vera novità nel panorama automotive.

Ian Callum al timone del restyling

Per conferire credibilità al progetto, al lavoro è stato coinvolto Ian Callum designer di fama internazionale che ha guidato le squadre dietro la prima F-Type, la Jaguar XK e la concept C-X75, oltre alle leggende Aston Martin Vanquish, DB7 e DB9. Callum supervisiona la ristrutturazione estetica e strutturale della vettura, assicurando che l’integrazione dei pannelli in fibra di lino non comprometta le prestazioni tipiche di una sportiva di lusso. Il suo contributo è considerato il punto di forza dell’iniziativa, poiché dimostra che il progetto va oltre il semplice “gimmick televisivo”.

Le sfide tecniche della fibra di lino

La lavorazione del lino in un materiale adatto per la carrozzeria richiede processi di pressatura, resina e cure termiche avanzate. Il risultato atteso è un pannello con rapporto resistenza-peso comparabile a quello della fibra di carbonio, ma più eco-compatible. Tuttavia, la solidità di tale composito rimane da verificare al di fuori del contesto televisivo, e lo show avrà il compito di dimostrare se la strada creata dal Hammerhead Eagle i-Thrust di Top Gear possa essere superata da questa nuova tecnologia.

Prospettive per il pubblico e per il futuro dell’automotive

Il speciale arriverà su Prime Video in più di 240 paesi e territori, ampliando l’audience del franchise “Clarkson’s Farm”. Oltre a intrattenere, il programma mira a sensibilizzare su soluzioni di produzione più sostenibili nel settore automobilistico, offrendo al pubblico uno sguardo concreto su come una fattoria possa contribuire a creare un’auto di alta gamma. Se il progetto riuscirà a dimostrare la robustezza del composito di lino, potrà aprire la strada a future collaborazioni tra case automobilistiche e agricoltori, trasformando la percezione tradizionale di “materiali di lusso”.