Incidente a Redwood Park: un automobilista salva un uomo da un aggressore armato

Un automobilista ha salvato un uomo da un aggressore armato di coltello a Redwood Park, Surrey. Il video dell'incidente è diventato virale.

Un video impressionante, diventato rapidamente virale, mostra un uomo che si aggrappa disperatamente a una Tesla in movimento mentre fugge da un aggressore armato di coltello. L’incidente, avvenuto a Redwood Park a Surrey British Columbia, ha visto l’intervento coraggioso di un automobilista che ha aperto la porta della sua auto per salvare la vita dell’uomo in fuga.

L’incidente, avvenuto poche ore fa, è stato catturato in video da Robin Nuber un fotografo locale che si trovava nel parco per un servizio fotografico. Il video mostra un uomo che corre verso la sua Tesla, inseguito da un altro uomo che sembra brandire un coltello. Nuber, senza esitare, ha aperto la porta della sua auto e ha iniziato a fare retromarcia per permettere all’uomo di salire.

L’intervento coraggioso dell’automobilista

Il video mostra l’uomo in fuga che si aggrappa alla porta della Tesla mentre Nuber continua a fare retromarcia. L’aggressore continua a inseguire la vettura, ma alla fine l’uomo riesce a salire in auto e a chiudere la porta. Nuber ha poi continuato a guidare fino a quando non ha messo una distanza sufficiente tra loro e l’aggressore, che ha gettato il coltello tra gli alberi prima di sedersi a terra in attesa dell’arrivo della polizia.

“Dude, you saved my life,” ha ripetuto l’uomo salvato, secondo quanto riferito da Nuber. “Era spaventato a morte. Era convinto che il tizio volesse ucciderlo.” L’incidente è stato catturato sia dalle telecamere integrate nella Tesla di Nuber che dal suo cellulare, che ha usato istintivamente per documentare la scena.

Le indagini della polizia

La Surrey Police Service ha arrestato un uomo di 37 anni, identificato come Richard Mark James Evoy con accuse che includono assalto con un’armapossesso di un’arma per scopi pericolosimolestie criminali e minacce. La polizia ha utilizzato il video di Nuber per localizzare il coltello gettato tra gli alberi, con l’aiuto di un cane poliziotto.

Secondo la polizia, l’incidente è iniziato quando Evoy ha fatto scontrare il suo Jeep Wrangler contro il camioncino Ford del vittima. La vittima ha cercato di fuggire a piedi, inseguito da Evoy armato di coltello. Nuber ha dichiarato di aver avuto pochi secondi per capire chi fosse l’aggressore e chi la vittima, ma ha agito rapidamente per salvare l’uomo in fuga.

Le condizioni della vittima

La vittima ha riportato ferite, tra cui un occhio graffiato, tagli e una bocca sanguinante. Nuber ha tenuto l’uomo nella sua auto fino all’arrivo della polizia e dei paramedici. Nonostante l’incidente, Nuber ha continuato con il suo servizio fotografico programmato, dichiarando che i suoi clienti erano più scossi di lui.

Il video dell’incidente è diventato virale su Instagram e altri social media, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Nuber ha dichiarato che questo è il video più reale che abbia mai registrato, sottolineando l’intensità del momento.

Chiunque abbia informazioni sull’incidente è invitato a contattare la polizia al numero 604-599-0502, facendo riferimento al file 26-96726 (SP).